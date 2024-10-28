Akşam namazı vakti ne zaman çıkar? Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?
Namaz kılmak İslam'ın 5 şartından birisidir. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Namazın şartlarından biri de namazın vaktidir. Namazın da bir vakti ve saati vardır. Akşam namazının ne zamana kadar kılınacağı nazı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki akşam namazı ne zamana kadar kılınır? Akşam namazı vakti ne zaman çıkar? Haberimizde Diyanete göre cevabını bulabilirsiniz.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın
farz-ı ayındır.
Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?
Akşam namazı ne zamana kadar kılınır?
Akşam namazı 5 rekattır. 3 rekat farz, 2 rekat sünnet. Peki
ne zamana kadar kılınır? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının yanıtı:
"Akşam namazının vakti; güneşin batması ile başlayıp, Ebû Hanîfe’ye göre güneşin batışından sonra ufukta kalan aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Hz. Peygamber (s.a.s.),
"Akşam namazı vaktinin başlangıcı güneşin batışı, sonu da ufkun kayboluşudur"
(Tirmizî, Salât, 2; 282) buyurmuştur.
Bir rivayette de Hz. Peygamber (s.a.s.), yatsı namazını şafağın kaybolmasından sonra kılmıştır
(Darekutnî, I, 496).
Rivayetlerdeki ‘şafak’ veya ‘ufuk’ kelimeleri İmam Ebû Hanîfe’ye göre, kırmızılıktan sonraki beyazlıktır.
Ayrıca Ebû Hanîfe bu konuda delil olarak,
“Akşam namazı vaktinin sonu ufkun karardığı vakittir”
(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 570; bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 2; Taberânî, Mu’cemü’l-Kebir, XXVII, 160) hadisine dayanmıştır.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’le birlikte diğer mezheplere göre ise akşam namazının son vakti, güneşin batışından sonraki kızıllık gidinceye kadar devam eder. Zira hadisteki şafak güneşin batışından sonraki kızıllıktır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), şafak kızıllıktır. O kaybolunca namaz vacip olur.”
(Dârekutnî, es-Sünen, I, 506; bkz. Muvatta, Vukûtu’s-Salât, 23; Zeylaî, Nasbu’r-râye, I, 233) buyurmuştur.
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