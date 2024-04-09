Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri belli oldu. İşte 81 ilde Ramazan Bayramı namazı saatleri...

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? sorusu, yaklaşan arefe günü ile birlikte Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ardından Ramazan Bayramı 10 Nisan tarihinde eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr üzerinden yayınlandı. İşte il il bayram namazı saatleri...

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2024

İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:04

Ankara Bayram Namazı Saati : 06:49

İzmir Bayram Namazı Saati : 07:13

İL İL RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ 2024

81 ilde 10 Nisan 2024 Çarşamba günü kılınacak namaz vakitleri ni öğrenmek için seçtiğimiz ilin üzerine tıklayınız:

RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ - DİYANET 10 NİSAN 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı 10 Nisan 2024 tarihinde tüm camilerde okunacak "Ramazan Bayramı: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Günleri" konulu Ramazan Bayramı hutbesini yayınladı.

RAMAZAN BAYRAMI: BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK GÜNLERİ

Muhterem Müslümanlar!

Oruçlarımız, namazlarımız, hatimlerimiz, fitre ve zekâtlarımızla kulluğun hazzına erdiğimiz bir Ramazan’ı daha geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe ve dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bayramların kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya, aline, ashabına salat ve selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi altında omuz omuza saf tutan kıymetli kardeşlerim, bayramımız mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Bayramlar; ülkeleri, dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında sevgi ve muhabbetin coştuğu günlerdir. İslam’ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen Müslümanların birlik ve beraberliğinin zirve yaptığı vakitlerdir. Bayramlar; iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız, maddi ve manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır.

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, “Allah’ın ipine, Kur’an’a sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…”[1] buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir.”[2] buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip, karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur.

Tekbirlerle, salât-u selamlarla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur.

Bir yetimin, bir öksüzün başını okşarsak, çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak edersek bayramımız bayram olur.

Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlü kılarsak bayramımız bayram olur. Gönlümüzden kin ve nefreti atıp af ve bağışlama yolunu tutarsak bayramımız bayram olur.

Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”[3] Biz de Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak; ahiretimiz cennet, bayramımız hakiki bayram olur.

Kıymetli Müminler!

Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla hüzünlüyüz. Gazze’deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkûm edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor.

Bize düşen, kardeşlerimizin acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, İslami ve vicdani bir sorumluluktur. Az sonra mihraptan yapacağımız duada öyle gönülden âmin diyelim ki, âminlerimiz Gazzeli kardeşlerimizin kurtuluşuna, işgalci zalimlerin de kahrına vesile olsun inşallah!

Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, İslam âlemi ve bütün insanlığa hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum.

[1] Âl-i İmrân, 3/103.

[2] Buhâri, Salât, 88.

[3] Bakara, 2/82.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1.REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2.REKAT

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Sonrasında tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır fakat bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin sonrasından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirler ile birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.







