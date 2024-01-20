1979 İstanbul doğumlu olan İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu’nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

2014 yerel seçimlerinde, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nda aktif olarak görev almaya başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı’na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.