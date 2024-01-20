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İlknur Kovaç Bayraktar kimdir?

İlknur Kovaç Bayraktar, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini ise Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamladı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü mezun olan İlknur Kovaç Bayraktar, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nda aktif olarak görev aldı. 2019 seçimlerinde AK Parti İBB ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen İlknur Kovaç Bayraktar, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı görevini üstlendi. İşte İlknur Kovaç Bayraktar'ın hayatı.

11:38 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İlknur Kovaç Bayraktar kimdir?
İlknur Kovaç Bayraktar kimdir?

1979 İstanbul doğumlu olan İlknur Kovaç Bayraktar, Makedonya Üsküp şehrinden ana vatana göç eden bir ailenin ferdidir. İlköğrenimini Bayrampaşa Ahmet Haşim İlköğretim Okulu, orta ve lise eğitimini Bayrampaşa Rıfat Canayakın Okulu'nda tamamlamıştır.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde Uygulamalı Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yapmış ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde, Kentsel Dönüşüm ve Gayrimenkul Hukuku Eğitimi almıştır. Meslek hayatına avukat olarak başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, Bayraktar Hukuk Grubu’nun kurucu avukatıdır. İkinci üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde devam etmektedir.

2014 yerel seçimlerinde, AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilatı’nda aktif olarak görev almaya başlayan İlknur Kovaç Bayraktar, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, İnsan Hakları Birim Başkanlığı görevlerini ifa etmiş ve 2018 yılında Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı’na atanmış olup halen bu görevini sürdürmektedir.

2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Büyükşehir ve Bayrampaşa Belediye Meclis üyesi seçilen İlknur Kovaç Bayraktar, Bayrampaşa Belediye Meclisi Hukuk ve Eğitim Komisyonları Başkanı'dır. Arnavutça, İngilizce ve Fransızca bilen İlknur Kovaç Bayraktar, evli ve iki çocuk sahibidir.

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