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Hamit Öncü kimdir?

Hamit Öncü, 1979-2004 Öğretmenlik ve İdarecilik yaptı. 2004-2009 yılları arasında Kıraç Belediye Başkanı olan Hamit Öncü, 2009-2011 İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı 2011 Ak Parti 3. Bölge SKM Sekretarya görevinde bulundu.

09:16 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hamit Öncü kimdir?
Hamit Öncü kimdir?

Hamit Öncü kimdir, hangi görevlerde bulundu? sorusu Esenyurtlular tarafından merak ediliyor. 1979-2004 Öğretmenlik ve İdarecilik 1994 Refah Partisi Kıraç Belediye Başkan Adayı 2004-2009 Kıraç Belediye Başkanı 2009-2011 İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı 2011 Ak Parti 3. Bölge SKM Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu 2015-7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı

İHO İstanbul 3. Bölge Koordinatörlüğü, 2-Ensar Vakfı Esenyurt Şube Yönetim Kurulu Üyesi, 3-Yeni Dünya Vakfı İstanbul Yurtlar ve Evler Komisyon Başkanlığı, Mardin Yatılı Bölge İlkokulu Dicle Öğretmen Lisesi Mardin Eğitim Enstitüsü «YABANCI DİL » Arapça, Fransızca(Normal)




#Hamit Öncü
#Hamit Öncü Esenyurt
#Esenyurt belediye başkanı
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