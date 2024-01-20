Hamit Öncü kimdir, hangi görevlerde bulundu? sorusu Esenyurtlular tarafından merak ediliyor. 1979-2004 Öğretmenlik ve İdarecilik 1994 Refah Partisi Kıraç Belediye Başkan Adayı 2004-2009 Kıraç Belediye Başkanı 2009-2011 İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanı 2011 Ak Parti 3. Bölge SKM Sekretarya ve Bilgi İşlem Sorumlusu 2015-7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı