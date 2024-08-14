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MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı: İlkokullarda sınav saati kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. İşte 2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB yeni genelgesinin detayları.

14:55 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İlkokullarda sınav saati kalktı mı?
İlkokullarda sınav saati kalktı mı?

MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. Yeni genelgeyle İlkokullarda sınav saati kalktı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB yeni genelgesinde neler var?

TRT Haber'in haberine göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı. Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek. Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. Okul-aile iş birliği güçlendirilecek. Yeni dönemde uygulanan faliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek. Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek. Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.



#MEB
#MEB genelgesi
#ilkokul
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