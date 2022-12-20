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İller Bankası Personel Alımı Sınavı Ne Zaman, Başvuru Şartları Neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan bir kamu kurumu olan İller Bankası, sözlü sınav sonucuna göre merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere mühendis, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, tekniker, yönetim personeli ve büro personel kadrolarına 400 personel alımı gerçekleştirecek. Genel müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerine atanan personel 6 yıl hiçbir şekilde başka bir birime tayin isteyemeyecek. Peki, İller Bankası A. Ş. Sözleşmeli Personel Alımı Sınavı ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İller Bankası Personel Alımı Sınavı Ne Zaman, Başvuru Şartları Neler?
İller Bankası Personel Alımı

İller Bankası sözlü sınav sonucuna göre merkez ve yurt içi hizmet birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 400 personel alımı gerçekleştirecek. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın adresi ve tarihi ileri bir tarihte ilan edilecek.

İLLER BANKASI A. Ş. PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav Ankara’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Bankanın web sayfasında ilan edilecektir.

İLLER BANKASI A. Ş. PERSONEL ALIMI SINAVI'NA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu’nu 19/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından (www.ilbank.gov.tr) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir.

İLLER BANKASI A. Ş. PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'deki ilana göre, başvurular 19 Aralık ile 3 Ocak tarihleri arasında "www.ilbank.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

İLLER BANKASI A. Ş. PERSONEL ALIMI SINAVI'NIN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

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