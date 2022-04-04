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Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklaması

Oruçluyken orucu bozan durumlar Ramazan ayında oruç tutan kişiler tarafından araştırılıyor. Orucu bozan ve bozmayan haller oruç tutan kişilerce merak edilirken Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Sahurdan sonra, imsak girdikten sonra diş fırçalanır mı? İmsak vaktinden sonra veya oruçluyken gün içerisinde diş fırçalamak orucu bozar mı? İşte Diyanet'ten konuya ilişkin açıklama...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İmsak girdikten sonra diş fırçalamak orucu bozar mı?
diş fırçalamak orucu bozar mı

Oruç ibadetine ilişkin detaylar her Ramazan ayında merak edilip araştırılmakta. Oruçlu kimselerin en çok merak edip araştırdığı konulardan birisi "Oruçluyken diş fırçalanıp fırçalanmayacağı" sorusudur. Oruçluyken diş fırçalanır mı? sorusunun yanıtını sizler için araştırdık...

ORUÇLUYKEN DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

  • Din İşleri Yüksel Kurulu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyledir:
  • Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

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AĞIZ SPREYİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

İMSAKTAN SONRA UNUTARAK YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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