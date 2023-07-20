Hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar ÖSYM’nin düzenlediği YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların merak ettiği konular arasında yer aldı. 2 ve 4 yıllık fakültelerde Sağlık Bilimleri eğitimi aldıktan sonra hemşire olmak isteyen binlerce kişi ‘Hemşirelik taban puanları açıklandı mı?, Hangi üniversitelerde hemşirelik bölümü var?’ sorularını sormaya başladı. İşte ÖSYM 2023 Hemşirelik taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları.