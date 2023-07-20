2023 İngilizce öğretmenlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
ÖSYM tarafından 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar istediklerini mesleğin taban puanlarını, başarı sıralamasını ve kontenjanlarını araştırıyor. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda İngilizce öğretmenliği isteyen öğrenciler taban puanlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 491,66 3.142
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 477,98 4.710
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 1/1 477,51 4.763
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 475,55 5.003
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 471,06 5.665
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 469,09 5.971
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 462,21 7.141
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 90/93 458,64 7.803
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60/62 457,2 8.075
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 453,64 8.758
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 450,77 9.334
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İngilizce) 60/62 447,73 9.951
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 120/123 447,42 10.012
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 90/93 447,19 10.061
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 445,77 10.364
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 120/123 442,6 11.074
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 441,38 11.385
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 440,38 11.661
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 60/62 438,24 12.186
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 60/62 437,41 12.392
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 436,22 12.685
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 435,67 12.810
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 434,49 13.134
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 120/123 433,23 13.455
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 432,6 13.614
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 432,57 13.624
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 431,91 13.812
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 429,73 14.434
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 80/82 429,63 14.465
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 60/62 428,35 14.795
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 70/72 426,98 15.176
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 425,85 15.520
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 90/93 424,68 15.867
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 424,21 16.015
Mersin Üniversitesi (Devlet) 60/62 422,75 16.393
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 60/62 419,97 17.229
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 419,6 17.350
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 90/93 418,93 17.579
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 70/72 418,29 17.777
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 417,74 17.947
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 60/62 415,99 18.501
Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 415,94 18.520
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60/62 413,23 19.346
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 8/8 412,75 19.518
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 60/62 412,18 19.699
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 90/93 412,01 19.758
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 80/82 411,56 19.913
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) (İngilizce) 85/88 411,41 19.959
Trabzon Üniversitesi (Devlet) 50/52 408,77 20.822
Düzce Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 407,49 21.285
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 60/62 407,46 21.294
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 407,21 21.376
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 407,11 21.408
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 406,37 21.648
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 60/62 405,31 21.994
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 8/8 405 22.120
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 70/72 404,38 22.331
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 404,27 22.376
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 403,47 22.651
Amasya Üniversitesi (Devlet) 60/62 401,39 23.381
Aksaray Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 30/31 400,48 23.685
Sinop Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 399,19 24.119
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 60/62 398,52 24.345
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 60/62 397,6 24.646
Giresun Üniversitesi (Devlet) 40/41 397,19 24.783
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 60/62 396,78 24.923
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 80/82 396,67 24.951
Bartın Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 395,91 25.252
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (İngilizce) 60/62 395,56 25.364
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 45/47 394,84 25.637
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) (İngilizce) 60/62 393,62 26.085
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 392,09 26.621
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 391,89 26.704
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 391,65 26.785
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 390,9 27.035
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 390,64 27.125
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 387,73 28.175
Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) 60/62 387,36 28.305
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50/52 384,87 29.242
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 384,85 29.245
Siirt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 383,71 29.635
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 10/10 381,92 30.311
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 8/8 381,42 30.496
Hakkari Üniversitesi (Devlet) 60/62 376,99 32.074
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 376,06 32.388
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 372,63 33.713
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 369,15 34.996
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 368,75 35.153
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 368,46 35.265
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 7/7 365,43 36.376
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 364,22 36.828
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) 20/20 360,75 38.150
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4/4 360,67 38.183
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 359,85 38.489
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 356,85 39.666
Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 355,8 40.061
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 355,39 40.226
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 23/23 354,9 40.410
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 349,19 42.591
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 24/24 347,18 43.349
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 17/17 345,24 44.133
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 343,04 45.022
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 334,28 48.468
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 328,33 50.880
Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) (Ücretli) 3/3 313,62 56.904
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 312,69 57.304
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 46/46 309,31 58.693
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) 2/2 301,78 61.808
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 27/27 297,35 63.649
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 284,77 69.139
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 283,43 69.714
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 283,29 69.769
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 30/30 281,93 70.369
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 280,91 70.790
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 280,86 70.804
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 278,86 71.700
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 21/21 277,54 72.330
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 47/47 275,46 73.230
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 274,99 73.433
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 260,64 80.159
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 36/36 248,97 85.919
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 248,16 86.306
Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 244,93 87.940
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 30/30 238,75 91.044
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 26/26 237,26 91.828
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 21/21 234,37 93.309
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 5/5 219,83 100.935
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 218,68 101.488
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 206,91 107.370
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 186,8 116.210
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/— – —