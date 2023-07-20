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2023 İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı ve sınava giren milyonlarca aday eğitim görmek istedikleri meslek dalının taban puanlarını, başarı sıralamasını ve kontenjanlarını araştırıyor. İngilizce öğretmenliği isteyen binlerce öğrenci ‘İngilizce öğretmenliği taban puanları açıklandı mı?’ sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. İşte İngilizce öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları.

11:21 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2023 İngilizce öğretmenlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

2023 İngilizce öğretmenlik taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM tarafından 16-17 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavının sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar istediklerini mesleğin taban puanlarını, başarı sıralamasını ve kontenjanlarını araştırıyor. YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu kapsamda İngilizce öğretmenliği isteyen öğrenciler taban puanlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI 2023

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 491,66 3.142

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 477,98 4.710

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) 1/1 477,51 4.763

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 475,55 5.003

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 471,06 5.665

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 469,09 5.971

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 462,21 7.141

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 90/93 458,64 7.803

Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 60/62 457,2 8.075

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 453,64 8.758

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 450,77 9.334

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet) (İngilizce) 60/62 447,73 9.951

Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 120/123 447,42 10.012

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) (İngilizce) 90/93 447,19 10.061

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 445,77 10.364

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 120/123 442,6 11.074

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 441,38 11.385

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 70/72 440,38 11.661

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 60/62 438,24 12.186

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 60/62 437,41 12.392

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 436,22 12.685

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 435,67 12.810

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 434,49 13.134

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 120/123 433,23 13.455

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 432,6 13.614

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 432,57 13.624

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8/8 431,91 13.812

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 429,73 14.434

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 80/82 429,63 14.465

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 60/62 428,35 14.795

Kocaeli Üniversitesi (Devlet) 70/72 426,98 15.176

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 425,85 15.520

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 90/93 424,68 15.867

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 424,21 16.015

Mersin Üniversitesi (Devlet) 60/62 422,75 16.393

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 60/62 419,97 17.229

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 419,6 17.350

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 90/93 418,93 17.579

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) 70/72 418,29 17.777

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60/62 417,74 17.947

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 60/62 415,99 18.501

Sakarya Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 415,94 18.520

Gaziantep Üniversitesi (Devlet) 60/62 413,23 19.346

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 8/8 412,75 19.518

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 60/62 412,18 19.699

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 90/93 412,01 19.758

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 80/82 411,56 19.913

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) (İngilizce) 85/88 411,41 19.959

Trabzon Üniversitesi (Devlet) 50/52 408,77 20.822

Düzce Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 407,49 21.285

İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 60/62 407,46 21.294

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 407,21 21.376

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 407,11 21.408

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) 60/62 406,37 21.648

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 60/62 405,31 21.994

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 8/8 405 22.120

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) 70/72 404,38 22.331

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 404,27 22.376

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 403,47 22.651

Amasya Üniversitesi (Devlet) 60/62 401,39 23.381

Aksaray Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 30/31 400,48 23.685

Sinop Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 399,19 24.119

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 60/62 398,52 24.345

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) 60/62 397,6 24.646

Giresun Üniversitesi (Devlet) 40/41 397,19 24.783

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) 60/62 396,78 24.923

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 80/82 396,67 24.951

Bartın Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 395,91 25.252

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) (İngilizce) 60/62 395,56 25.364

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) 45/47 394,84 25.637

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) (İngilizce) 60/62 393,62 26.085

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 392,09 26.621

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 391,89 26.704

Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 391,65 26.785

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 390,9 27.035

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 390,64 27.125

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 387,73 28.175

Bayburt Üniversitesi (Bayburt) (Devlet) 60/62 387,36 28.305

Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 50/52 384,87 29.242

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 384,85 29.245

Siirt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 60/62 383,71 29.635

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 10/10 381,92 30.311

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Burslu) 8/8 381,42 30.496

Hakkari Üniversitesi (Devlet) 60/62 376,99 32.074

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 376,06 32.388

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 41/41 372,63 33.713

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 369,15 34.996

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 368,75 35.153

Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 368,46 35.265

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 7/7 365,43 36.376

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 364,22 36.828

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) 20/20 360,75 38.150

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 4/4 360,67 38.183

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 359,85 38.489

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 356,85 39.666

Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 355,8 40.061

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 355,39 40.226

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) 23/23 354,9 40.410

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 349,19 42.591

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 24/24 347,18 43.349

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 17/17 345,24 44.133

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 343,04 45.022

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 334,28 48.468

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 328,33 50.880

Azerbaycan Diller Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) (Yurtdışı) (Ücretli) 3/3 313,62 56.904

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 312,69 57.304

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 46/46 309,31 58.693

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (Ücretli) 2/2 301,78 61.808

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 27/27 297,35 63.649

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 284,77 69.139

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 283,43 69.714

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 42/42 283,29 69.769

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) 30/30 281,93 70.369

Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 280,91 70.790

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 280,86 70.804

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 278,86 71.700

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 21/21 277,54 72.330

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 47/47 275,46 73.230

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 274,99 73.433

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 260,64 80.159

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 36/36 248,97 85.919

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 248,16 86.306

Girne Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 244,93 87.940

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 30/30 238,75 91.044

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 26/26 237,26 91.828

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 21/21 234,37 93.309

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 5/5 219,83 100.935

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) İngilizce Öğretmenliği-ELT (İngilizce) (%50 İndirimli) 47/47 218,68 101.488

Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 25/25 206,91 107.370

Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 186,8 116.210

Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/— – —



#ÖSYM
#YKS
#taban puanları
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