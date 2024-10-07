Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?
7 Ekim sabahında Instagram'da kullanıcılar, özellikle 05.00 - 05.30 arasında erişim sorunları ve donma problemleri yaşadılar. Bu süre zarfında platforma erişimde geçici kesintiler kaydedildi, ancak Instagram'a yönelik resmi bir erişim engeli veya kapanma kararı bulunmuyor. Sorunların çoğu bölgesel bazda yaşandı ve Instagram ekibi tarafından hızlıca çözüme kavuşturulmaya çalışıldı. Peki, Instagram çöktü mü, dondu mu? Güncel hata tespit raporu yayınlandı. İşte 7 Ekim 2024 Pazartesi Instagram arıza, kesinti ve hata tespit raporu...
çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? sorusuna kullanıcılar yanıt arıyor. Bugün sabah saat 05.00-05.30 arasında Instagram kullanıcıları çeşitli erişim sorunları yaşadı. Özellikle platformun donma ve bağlantı problemleriyle ilgili şikayetler geldi. Peki, Instagram dondu mu, çöktü mü, ne sorun var? Merak edenler için güncel arıza raporunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?
Instagram çöktü mü, dondu mu, ne sorun var?
Bu sabah saat 05.00 - 05.30 arasında 5 sorun kaydedildi. Öte yandan geçtiğimiz gün içerisinde sürekli sayıları 5'i geçmeyen hata bildirimleri hemen her saat başı merkez tarafından alındı. Bununla birlikte saat 05.30'dan sonra lokal bazdaki sorunlar dışında kayda değer bir bildirim tespiti yapılmadı.
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