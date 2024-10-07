çöktü mü, dondu mu, ne sorun var? sorusuna kullanıcılar yanıt arıyor. Bugün sabah saat 05.00-05.30 arasında Instagram kullanıcıları çeşitli erişim sorunları yaşadı. Özellikle platformun donma ve bağlantı problemleriyle ilgili şikayetler geldi. Peki, Instagram dondu mu, çöktü mü, ne sorun var? Merak edenler için güncel arıza raporunu haberimizde derledik. İşte detaylar...