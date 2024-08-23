Instagram'ın müzik kütüphanesi sürekli güncelleniyor. Beğendiğiniz bir şarkıyı bulamazsanız daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. Hangi şarkıların popüler olduğunu görmek için kütüphanedeki trendler bölümünü inceleyebilirsiniz. Şarkının yanı sıra biyografinize de küçük bir not ekleyerek profilinizi daha kişiselleştirebilirsiniz. Instagram'a profil şarkısı eklemek oldukça basit. Peki Instagram profile şarkı nasıl eklenir?