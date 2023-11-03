Instagram hesabım askıya alındı, ne yapmalıyım?
Askıya alınan instagram hesabını geri almak için ne yapılır?
- Askıya alınan instagram hesabını geri almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- Askıya alınan instagram hesabı kurtarma için mobil uygulamadan veya web üzerinden itiraz edebilirsiniz.
- Mobil uygulamadan itiraz için; askıya alınan hesabınıza mobil uygulamadan giriş yapın. "Hesabı askıya aldık" uyarısının altındaki "Karara katılmadığını belirt" butonuna tıklayın.
- Doğrulama ekranına Instagram'a kayıtlı mail adresinizi girin ve mail doğrulama kodunu doldurun. Kayıtlı telefon numaranızı girin ve SMS onay kodunu girin. Son sayfada itiraz butonunu göreceksiniz.
- Instagram webden itiraz için Askıya Alınan Hesap İtirazı sayfasını ziyaret edin.
- Hesaba kayıtlı isim soyisim, e-posta ve telefon bilgilerinizi girin. İtiraz metnini doldurun.
- Gönderbutonuna basarak askıya alınan hesabınız için itiraz etmiş olacaksınız. Eğer hesabınızı mobil uygulamadan onaylamanız yönünde uyarı verirse Instagram'daki sorunun çözülmesini beklemekten başka çareniz bulunmuyor. Instagram'daki sorun giderilene kadar hesabınızı açamayacaksınız.
Instagram hesabı askıya alındı ne zaman açılır?
Eğer hesabın yanlışlıkla kapandığı düşünülüyorsa, Instagram Yardım Merkezi sayfasından gerekli bilgiler doldurularak itiraz edilebilir. Form doldurulduktan sonra itiraz talebi Instagram tarafından incelenir ve değerlendirme sonucunda yanlışlıkla hesabın kapatıldığı tespit edilirse hesap yeniden aktif hale getirilir. İnceleme süresi başvurulardaki yoğunluğa göre farklılık gösterebileceği için hesabın açılması da birkaç günü bulabilir.
Instagram hesabı askıya neden alınır?
Instagram hesabı askıya alma nedenleri:
- Şiddet, nefret söylemi veya taciz içeren içerikler
- Telif hakkıyla korunan içeriklerin yasa dışı kullanımı
- Yetişkinlere yönelik içerikler
- Kullanıcıları kandırmaya veya dolandırmaya yönelik içerikler
- Olağan dışı aktiviteler: Instagram, bot veya spam hesapları tespit etmek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Bu tür hesaplar askıya alınabilir. Olağan dışı aktivitelere örnek olarak şunlar verilebilir:
- Çok sayıda takip isteği veya mesaj gönderme
- Çok sayıda takip etme veya takipten çıkma
- Çok sayıda fotoğraf veya video paylaşma
- Hesabınızı başkasına devretmek
- Hesabınızın şifresini başkalarıyla paylaşmak
- Hesabınızın giriş bilgilerini başkalarına vermek
Instagram, askıya alınan hesaplara bir bildirim gönderir. Bu bildirimde, hesabınızın askıya alınma nedeni ve itiraz etme hakkınız olduğu belirtilir.
Hesabınızın yanlışlıkla askıya alındığını düşünüyorsanız, itiraz formunu doldurarak Instagram'a başvurabilirsiniz. Itiraz formunu doldururken, hesabınızın askıya alınma nedenini açıkça belirtmeli ve hesabınızın tekrar aktifleştirilmesini talep etmelisiniz.
Instagram, itiraz formlarını dikkatlice değerlendirir ve hesabınızın askıya alınma nedenini doğruladıktan sonra bir karar verir.
Instagram hesabı askıya alınırsa ne olur?
Instagram hesabı askıya alma sonuçları:
Hesabınız askıya alınırsa, aşağıdaki kısıtlamalara tabi olursunuz:
Hesabınızla giriş yapamazsınız.
Hesabınızın içeriğine erişemezsiniz.
Hesabınızın takipçileri ve takip edilenleri göremezsiniz.
Hesabınızın gönderileri ve yorumları görüntülenemez.
Geçici olarak askıya alınan Instagram hesabı yeniden nasıl aktifleştirilir?
Hesabınız geçici olarak askıya alınmışsa, kural ihlalinizi düzelttikten sonra hesabınız tekrar aktifleştirilir. Hesabınız kalıcı olarak askıya alınmışsa, hesabınızın tekrar aktifleştirilmesi için hiçbir şansınız yoktur.