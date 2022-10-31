instagram neden kendi kendine kapanıyor

Milyonların kullandığı Meta'ya ait fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram çöktü. Kullanıcılar platformda vakit geçirirken uygulamanın kendi kendine kapandığını dile getiriyor.

instagram neden açılmıyor?

Instagram kullanıcıları konuyla alakalı olarak paylaşım yapıyor. Birçok kullanıcı Instagram’ın İphone telefonlarda 1 dakika sonra kapandığını iddia ediyor. Bazı kullanıcılarda ise hesaplarının askıya alındığını ifade ediyor. Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı. Konuyla ilgili İnstagram’dan resmi bir açıklama bulunmuyor.

DownDetector'a göre, sorunlar GMT saat 13:08'de başladı ve tüm dünyada kullanıcıları etkiliyor.Kesintinin nedeni belirsizliğini koruyor olsa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi.

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