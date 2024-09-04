Instagram, son dönemde kullanıcı etkileşimini artırmak için birçok yeni özellik sunuyor. Bunlardan biri de Hikayeler'e yorum yapma özelliği. Bu özellik, kullanıcıların birbirleriyle daha fazla bağlantı kurmasını ve içeriklerin daha canlı hale gelmesini hedefliyor. Peki Instagram'da hikayelere yorum yapma özelliği nasıl açılır? Instagram hikayenizi kimlerin gördüğünü nasıl anlarsınız? İşte detaylar.

1 / 9 Instagram'da daha önce sadece görsel ve kısa videolar paylaşmaya olanak tanıyan Hikayeler, artık kullanıcıların düşüncelerini ve tepkilerini doğrudan paylaşabilecekleri bir platform haline geliyor. Peki Instagram'da hikayelere yorum yapma özelliği nasıl açılır?

2 / 9 Kullanıcılar, birbirlerinin Hikayelerine yorum yaparak daha fazla etkileşimde bulunabilir ve sohbetler oluşturabilir. Hikayeler üzerinden gerçek zamanlı tartışmalar ve anketler düzenlenebilir. İçerik üreticileri, takipçilerinden doğrudan geri bildirim alabilir ve içeriklerini bu doğrultuda geliştirebilir.

3 / 9 Hikayelere yorum yapma özelliği, Instagram deneyimini daha sosyal ve interaktif hale getiren önemli bir yenilik. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirleriyle daha fazla bağlantı kurarak platformda daha keyifli vakit geçirebilirler.

4 / 9 Meta CEO'su Mark Zuckerberg de şirketin kanalında bir ekran görüntüsü yayınladı.



5 / 9 Instagram, kullanıcıların isterlerse Hikayelerine yorum gönderme seçeneğini devre dışı bırakabileceklerini belirtiyor. Instagram başkanı Adam Mosseri daha önce Hikayeler formatının uygulamanın en popüler özelliklerinden biri olduğunu ve ana akışa içerik göndermekten daha yaygın olarak kullanıldığını ifade etmişti.

6 / 9 Instagram'da hikayelere yorum yapma özelliği nasıl açılır? Instagram hikayenize kimlerin mesajla yanıt verebileceğinin yönetilmesi oldukça basittir. Varsayılan olarak, hikayenizi görebilen herkes doğrudan mesajla yanıt verebilir. Birisinin yanıt vermesini önlediğinizde o kişi hikayenizde bu seçeneği görmez. Hikayenize kimlerin yanıt verebileceğini kontrol etmek için:

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8 / 9 Instagram hikayenizi kimlerin gördüğünü nasıl anlarsınız? Hikayenizi kimlerin gördüğüne göz atmak için hikayenizi açın ve ekranı yukarı kaydırın.