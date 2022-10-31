İnstagram kapanan hesabı açma yol ve yöntemleri

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. Instagram’daki sıkıntının neden olduğu resmi olarak açıklanmasa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi. Instagram hesabım kapatıldı, nasıl geri alabilirim?

Eğer instagram hesabım kapandı, instagram kapanan hesabı geri açma diye arama yapıyorsanız bu haberimiz tam size göre. İnstagram uygulaması güvenlik politikalarını oldukça sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Bu politikalar arasında herhangi birini ihlal etmeniz sonucunda instagram hesabınız kapanabilir fakat bu gibi durumlarda kapanan instagram hesabı açma formu kullanarak belki hesabınızı geri alabilme ihtimaliniz bulunmaktadır.

İnstagram Hesabı neden kapınır?

Bir başkasını maddi manevi tehdit etmek. Spam davranışları sergilemek. Şiddet içerikleri Çıplaklık veya çocuklar ile ilgili çıplaklık görselleri paylaşmak. Kendine veya bir başkasına zarar vermek. Bir başkasını tehdit etmek. Nefret söyleminde bulunmak. Hakaret etme, rahatsız etme. Yasaklı ürünlerin satılması. Suç örgütleri, nefret toplulukları linç etme girişimleri.

Topluluk kurallarına karşı gelmeniz sonucunda veya başka sebeplerden dolayı instagram hesabınız kapanmış olabilir. İnstagram kapatılan hesabı geri açma için instagram tarafından hazırlanan kapanan instagram hesabı açma formu kullanabilirsiniz.

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Linki tıklayarak Kapanan İnstagram Hesabı Açma Formu doldurabilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı geçici olarak dondurduğunuzda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, siz tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan, mobil tarayıcıdan veya iPhone için Instagram uygulamasından dondurabilirsiniz.

Hesabınızı yalnızca haftada bir kez dondurabileceğinizi unutmayın.

Hesabınızı geçici olarak dondurmak için:

Bir bilgisayardan instagram.com'a giriş yapın. Sağ üst köşedeki profil resminize, Profil'e ve sonra Profili Düzenle'ye tıklayın. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak dondur'a tıklayın. Hesabını neden donduruyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı dondurma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür. Hesabı Geçici Olarak Dondur'a tıklayın. Onaylamak için Evet'e veya iptal etmek için Hayır'a tıklayın.

Instagram’da verilerimi ulaşılmışsa ne yapmalıyım?

Instagram'daki verilerinizin kontrolü sizdedir. İstediğiniz zaman hesap verilerinizi görebilir veya Instagram'daki verilerinizin bir kopyasını indirebilirsiniz.

Instagram'daki verilerinizin gözden geçirilmesi

ÖZGÜN Instagram Hesabını Geri Alma: Şifresi Unutulan, Silinmiş, Unutulan Instagram Hesabı Kurtarma