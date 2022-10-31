Özgün İnstagram kapanan hesabı açma yol ve yöntemleri
ÖZGÜN HABERLER

İnstagram kapanan hesabı açma yol ve yöntemleri

Instagram'da nedeni tespit edilemeyen bir kesinti nedeniyle kullanıcılar hesaplarının askıya alındığı mesajlarını almaya başladı. Sosyal medya platformu Instagram, "Hesabınız askıya alındı" bildirimiyle hesapları askıya alıyor. Peki Instagram hesabım kapatıldı, nasıl geri alabilirim? İşte Instagram hesabı geri alma yöntemleri ile izlenecek yollar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram hesabı nasıl geri alınır?
kapatılan instagram geri nasıl açılır?

Sosyal medya uygulaması Instagram'ı kullanan birçok kullanıcı, hesapların askıya alındığı mesajını gördü. Instagram’daki sıkıntının neden olduğu resmi olarak açıklanmasa da, birkaç kullanıcı hesaplarının askıya alındığını bildirdi. Instagram hesabım kapatıldı, nasıl geri alabilirim?

Eğer instagram hesabım kapandı, instagram kapanan hesabı geri açma diye arama yapıyorsanız bu haberimiz tam size göre. İnstagram uygulaması güvenlik politikalarını oldukça sıkı bir şekilde uygulamaktadır. Bu politikalar arasında herhangi birini ihlal etmeniz sonucunda instagram hesabınız kapanabilir fakat bu gibi durumlarda kapanan instagram hesabı açma formu kullanarak belki hesabınızı geri alabilme ihtimaliniz bulunmaktadır.

İnstagram Hesabı neden kapınır?

  1. Bir başkasını maddi manevi tehdit etmek.
  2. Spam davranışları sergilemek.
  3. Şiddet içerikleri
  4. Çıplaklık veya çocuklar ile ilgili çıplaklık görselleri paylaşmak.
  5. Kendine veya bir başkasına zarar vermek.
  6. Bir başkasını tehdit etmek.
  7. Nefret söyleminde bulunmak.
  8. Hakaret etme, rahatsız etme.
  9. Yasaklı ürünlerin satılması.
  10. Suç örgütleri, nefret toplulukları linç etme girişimleri.

Topluluk kurallarına karşı gelmeniz sonucunda veya başka sebeplerden dolayı instagram hesabınız kapanmış olabilir. İnstagram kapatılan hesabı geri açma için instagram tarafından hazırlanan kapanan instagram hesabı açma formu kullanabilirsiniz.

Linki tıklayarak Kapanan İnstagram Hesabı Açma Formu doldurabilirsiniz.

Instagram hesabınızı geçici olarak dondurma nasıl yapılır?

Hesabınızı geçici olarak dondurduğunuzda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, siz tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan, mobil tarayıcıdan veya iPhone için Instagram uygulamasından dondurabilirsiniz.

Hesabınızı yalnızca haftada bir kez dondurabileceğinizi unutmayın.

Hesabınızı geçici olarak dondurmak için:

  1. Bir bilgisayardan instagram.com'a giriş yapın.
  2. Sağ üst köşedeki profil resminize, Profil'e ve sonra Profili Düzenle'ye tıklayın.
  3. Ekranda aşağıya inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak dondur'a tıklayın.
  4. Hesabını neden donduruyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı dondurma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür.
  5. Hesabı Geçici Olarak Dondur'a tıklayın. Onaylamak için Evet'e veya iptal etmek için Hayır'a tıklayın.

Instagram’da verilerimi ulaşılmışsa ne yapmalıyım?

Instagram'daki verilerinizin kontrolü sizdedir. İstediğiniz zaman hesap verilerinizi görebilir veya Instagram'daki verilerinizin bir kopyasını indirebilirsiniz.

Instagram'daki verilerinizin gözden geçirilmesi

Instagram Hesabını Geri Alma: Şifresi Unutulan, Silinmiş, Unutulan Instagram Hesabı Kurtarma
ÖZGÜN
Instagram Hesabını Geri Alma: Şifresi Unutulan, Silinmiş, Unutulan Instagram Hesabı Kurtarma

Instagram'da erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor
TEKNOLOJİ
Instagram'da erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor
Bakırköyde korkunç olay

Bakırköy'de korkunç olay

​Köprüye çarpan TIR otomobilin üstüne devrildi.
Acil serviste duygulandıran görüntü

Acil serviste duygulandıran görüntü

'Hastane kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardılar.
Instagramda erişim engeli: Kullanıcı hesapları askıya alınıyor

41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu.

Anayasa değişikliği ile aile kurumunu korumayı hedefliyoruz.

Gemlik Kampüsü'nün açılışı tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.