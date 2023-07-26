Inter Miami 4-0 Atlanta United Maç Özeti
CONCACAF Ligler Kupası’nda Inter Miami ve Atlanta United karşı karşıya geldi. Maç Inter Miami’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Yeni transfer Lionel Messi 2 gol, 1 asistle oynayarak maça damga vurdu.
INTER MİAMİ - ATLANTA UNİTED MAÇ ÖZETİ
Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupasında Inter Miami CF ile Atlanta United, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Maça 2 gol 1 asistlik performansıyla Lionel Messi damga vurdu. Messi, Cruz Azul maçında da jeneriklik bir frikikle Inter Miami'deki ilk golünü kaydetmişti.