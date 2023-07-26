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Lionel Messi şov yaptı, Inter Miami Atlanta United’ı 4-0 mağlup etti

CONCACAF Ligler Kupası’nda Lionel Messi’li Inter Miami, Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer dünyaca ünlü yıldız Messi’nin 2 gol, bir asist ile oynadığı maçta Inter Miami rakibini 4-0 mağlup etti. Goller dakika 8’ ve 22’ Lionel Messi (2), 44’ ve 53’ Robert Taylor’dan (2) geldi. Maçın 84. dakikasında Christopher Mcvey kırmızı kart görerek Inter Miami’yi 10 kişi bıraktı. Inter Miami - Atlanta United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:44 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Inter Miami 4-0 Atlanta United Maç Özeti

Inter Miami 4-0 Atlanta United Maç Özeti

CONCACAF Ligler Kupası’nda Inter Miami ve Atlanta United karşı karşıya geldi. Maç Inter Miami’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Yeni transfer Lionel Messi 2 gol, 1 asistle oynayarak maça damga vurdu.

INTER MİAMİ - ATLANTA UNİTED MAÇ ÖZETİ

Inter Miami - Atlanta United maç özetini izlemek için
LİONEL MESSİ ŞOV YAPTI

Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupasında Inter Miami CF ile Atlanta United, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan DRV PNK Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça 2 gol 1 asistlik performansıyla Lionel Messi damga vurdu. Messi, Cruz Azul maçında da jeneriklik bir frikikle Inter Miami'deki ilk golünü kaydetmişti.





#Inter Miami
#Atlanta United
#Lionel Messi
2 saat önce
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