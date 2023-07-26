ABD’nin MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzalayan dünya yıldızı Lionel Messi ilk maçına çıktı. Messi ilk maçında frikikten jeneriklik bir gole imza attı. Cruz Azul takımıyla karşılaşan Inter Miami maçtan 2-1 galip geldi. Goller dakika 44’ Robert Taylor, 65’ Carlos Antuna ve 90’ Lionel Messi’den geldi. Inter Miami - Cruz Azul maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.