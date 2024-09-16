Eylül ayının ikinci haftası geride kalırken İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri burs ödeme takvimine ilişkin detayları merak ediyor. Bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere MEB tarafından bursluluk ödemesi yapılıyor. Burs desteği 12 ay boyunca devam ediyor. Burs ödemeleri illere göre farklılık gösterdiğinden öğrenciler “PYBS bursu yattı mı” sorusuna cevap arıyor. Peki, Eylül ayı İOKBS (PYBS) bursluluk parası yattı mı? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk ücreti ödeme tarihleri 2024