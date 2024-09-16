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İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman? 2025 MEB takvimine göre bursluluk sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık, 10 ve 11’inci sınıflar için düzenlenen Bursluluk Sınavı'nın 2025 yılında ne zaman gerçekleştirileceği veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bursluluk Sınavı ne zaman? İşte MEB takvimine göre 2025 bursluluk sınavı tarihi...

09:35 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İOKBS bursluluk sınavı
İOKBS bursluluk sınavı

Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS'nin 2025 takvimi de merak edilmeye başlandı. Peki, 2025 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

2025 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2025 sınav takvimi öncesinde yeni bursluluk sınavı tarihi merak ediliyor.

Bursluluk sınavı (İOKBS), geçtiğimiz yıl 21 Nisan Pazar günü saat sabah 10.00'da yapılmaya başlamıştı.

Bursluluk sınavının 2025 yılında da nisan aylarında yapılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.



#iokbs
#bursluluk
#meb
#2025 iokbs sınavı
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