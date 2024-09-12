Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte bursluluk sınavına göre başarı sağlayan adaylar Eylül ayı itibariyle alacağı bursluluk parasının ödeme tarihini merak ediyor. Peki, Eylül ayı İOKBS (PYBS) bursluluk parası yattı mı? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk ücreti ödeme tarihleri 2024

PYBS EYLÜL AYI BURSU YATTI MI?

İlköğretim 5,6,7,8. sınıf ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin yararlandığı İOKBS bursu ödemeleri henüz hesaplara aktarılmadı.

Burs ödemeleri illere göre farklı tarihlerde ödenebiliyor. Ancak genel olarak ödeme işlemlerine başlanmadı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler genellikle her ayın 25’inden sonra ödenmektedir.

Bu sebeple 25 Eylül’den itibaren burs ödemelerine başlanması bekleniyor.

E-OKUL BURSLULUK PARASI SORGULAMA

İOKBS bursunun hesaplara yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden sorgulanabiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.







