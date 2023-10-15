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Apple iOS 17.1 güncellemesiyle önemli bir soruna elveda diyecek!

iOS 17.1 güncellemesi ile büyük yenilik geliyor. Apple, iPhone akıllı telefonları için iOS 17.1 beta 3 güncellemesini piyasaya sürdü. Bu güncelleme, iOS 17.1 beta 2'deki hataları ve sorunları gideriyor. iPhone 12’nin vücut dışı kullanımı sırasında iletim gücünü artırmayacak. iOS 17.1 aşağıdaki yenilikleri ve iyileştirmeleri içeriyor.

15:22 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
iOS 17.1 güncellemesi

iOS 17.1 güncellemesi

Yeni iOS 17 sürümü,
12’nin radyasyon seviyesini düşürecek ince ayar içerecek. Bunun yanı sıra iPhone 15 Pro modellerine özel bir değişikliğin yanı sıra birkaç ufak yenilikle gelecek. iOS 17.1 güncellemesi, Apple Müzik favoriler sistemi, internet üzerinden AirDrop desteği, Cüzdan uygulamasında banka ve kredi kartı bakiyesini görmek için yeni seçenekler sunacak.

iOS 17.1 güncellemesi ne zaman?

Apple, iOS 17.1 Güncellemesini 24 Ekim’de Yayınlayacak!

iOS 17.1 beta 3 hangi iPhone modellerinde kullanılır?

iOS 17.1 beta 3, aşağıdaki iPhone modellerinde kullanılabilir:

  1. iPhone 13 ve iPhone 13 mini
  2. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max
  3. iPhone 12 ve iPhone 12 mini
  4. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro
  5. iPhone XS ve iPhone XS Max
  6. iPhone XR
  7. iPhone X
  8. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
  9. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
  10. iPhone SE (2. nesil)
  11. iPhone SE (3. nesil)

iOS 17.1 beta 3 nasıl yüklenir?

iOS 17.1 beta 3'ü yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidin ve "Beta Profilini Yükle"ye dokunun. Ardından, "İndir ve Yükle"ye dokunun.



#iOS 17.1
#iOS 17.1 güncellemesi
#iphone
26 dakika önce
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