iPhone 6 ile tarih olan köşeli, keskin hatlara sahip tasarımla karşımıza çıkan iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve Pro Max, performans konusunda çıtayı bir hayli yükseltti. iPhone 12’de 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor. iPhone 11’den ise %11 daha ince bir boyutu var. iPhone 12 teknik özellikleri arasında 5G desteği bulunması da yer alıyor. Apple A14 Bionic işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, diğer akıllı telefonların işlemcilerinden %50 daha hızlı olmasıyla dikkat çekiyor. Peki iPhone 12 teknik özellikleri neler? iPhone 13 ve 14 fiyatları ne kadar? İşte iPhone modelleri ve kamera, pil, şarj, tasarım özellikleri.