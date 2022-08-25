Özgün iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ve fiyatı
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iPhone 14 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 14 özellikleri ve fiyatı

Apple ürünü iPhone 14'ün tanıtılacağı tarih netleşti. Merakla beklenen iPhone 14'ün özellikleri ve ne zaman çıkacağı bir süredir merak ediliyordu. iPhone 14 ailesinin iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 modelden oluşan 14 serisinin ilk fotoğrafının paylaşılması ile "iPhone 14 ne zaman çıkacak?" sorusu merak ediliyor. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 özellikleri neler? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone 14 çıkış tarihi: iPhone 14 ne kadar? iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max özellikleri
iPhone 14 fiyatı özellikleri

Çin sosyal ağı Weibo'da ortaya çıkan iPhone 14'ün üretim kalıpları Apple takipçilerini heyecanlandırmıştı. Her modelde üstüne koyarak ürünlerini geliştirmek isteyen Apple, iPhone 14 için geri sayıma başladı. Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği tanıtım tarihi belli oldu.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Her yıl belirli tarihlerde yeni modellerin tanıtımını devasa törenlerle gerçekleştiren Apple bu yıl iPhone 14 modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek.

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 14 ailesinin tanıtılacağı etkinlik, 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre "Far Out" ismini taşıyan etkinlik, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone modellerinin her zaman açık ekran, A16 işlemcisi, yeni bir çentik tasarımı ve 48 megapiksellik yeni bir kamera gibi özelliklerle karşımıza çıkabilir.

Daha önce Max Weinbach tarafından paylaşılan iPhone 14 Pro Max şemaları, yeni cihazın 4,17 mm’lik bir kamera çıkıntısına yer vereceğini göstermişti. Bu, iPhone 13 Pro Max‘teki çıkıntıdan 0,57 mm daha fazla. Ek olarak iPhone’un arka tarafında yer alan kamera diziliminin her modelde yaklaşık yüzde 5 genişleyeceği iddia ediliyor.

Kamera boyutlarında yaşanan bu artış, ultra geniş kamera sensörü için iyileştirmeler ile sonuçlanacaktır. Daha önceki sızıntılar, iPhone 14 Pro modellerinin geniş açılı kamerada ve telefoto lenste değişiklik yaşanabileceğini ortaya koymuştu.

Weibo’dan gelen fotoğraf cihazların yalnızca arkasını gösteriyor olmasına rağmen iPhone 14 Pro serisinde çentiğin kalkacağı düşünülüyor. Apple’ın ekrana gömülü hap şeklinde bir ön kamera tasarımına yer vermesi bekleniyor. Fakat standart iPhone 14 modellerinde çentik olmaya devam edecek.

IPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

Türkiye fiyatını konuşmak için henüz erken olsa da Apple’ın yeni modellerde fiyat artışına gidileceği göz önüne alınırsa yeni seride en düşük modelin 25 bin liraya yakın olması bekleniyor. iPhone 14 Pro Max 256 GB’lık ürününse 33 bin liranın üzerinde yer alacağı düşünülüyor.

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