Özgün iPhone güncel fiyat listesi Apple Türkiye ürünlerine ne kadar zam geldi?
ÖZGÜN HABERLER

iPhone güncel fiyat listesi: Apple Türkiye ürünlerine ne kadar zam geldi?

Bu akşam gerçekleşen lansmanla yeni Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları da açıklandı. Apple Türkiye tüm ürünlere zam yaptı! Apple Türkiye fiyatları birçok ürünün tanıtıldığı Peek Performance etkinliğinden hemen sonra zamlandı. Peki, Apple Türkiye zamlı fiyatlar ne kadar? İşte 9 Mart 2022 tarihi itibariyle İphone 13, iPod, Watch Series, AirPods güncel fiyat listesi haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone fiyatları ne kadar? Apple Türkiye güncel zamlı fiyat listesi
iphone

Apple’ın bu akşam tanıtılan yeni ürünleri Türkiye’de gerçekten çok pahalıya satılıyor. Eski ürünler de ucuz değildi ancak artık daha da pahalı hale geldiler.

IPHONE FİYATLARI NE DAKAR OLDU?

  • İşte bu akşam tanıtılan yeni Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları:
  • Yeni nesil iPhone SE 64GB: 10.999 TL
  • Yeni nesil iPhone SE 128GB: 11.899 TL
  • Yeni nesil iPhone SE 256GB: 13.699 TL
  • iPad Air 5 64GB: 10.699 TL
  • iPad Air 5 256GB: 13.299 TL
  • Studio Display: 27.999 TL
  • Studio Display (Nano-texture cam): 32.499 TL
  • M1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TL
  • M1 Ultra işlemcili Mac Studio: 69.999 TL

YENİ ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Bu akşam tanıtılan ürünlerin Apple Store’daki durumu şu şekilde:

Yeni nesil iPhone SE: 18 Mart’ta ön sipariş, 25 Mart’ta satış

iPad Air 5: Şu an mevcut değil

Mac Studio: Şu an mevcut değil

Studio Display: Şu an mevcut değil

iPhone SE tanıtıldı: iPhone SE özellikleri ve ürün resimleri
TEKNOLOJİ
iPhone SE tanıtıldı: iPhone SE özellikleri ve ürün resimleri
iPhone SE 3 tanıtıldı

iPhone SE 3 tanıtıldı

​İşte uygun fiyatlı iPhone'un ücreti.
Tüm restoranlarını kapatacak

Tüm restoranlarını kapatacak

McDonald's: İnsani acıyı görmezden gelemeyiz.
İşgalde 14üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

TÜMOSAN'ın ürün ve ekipmanları Konya'daki fuarda sergileniyor.

Zelenskiy, İngiltere Parlamentosu'na seslendi.

​Başkan Joe Biden açıklama yapıyor.

Taliban Kadınlar Günü'nü kutladı

Taliban Kadınlar Günü'nü kutladı

'​Afgan kadınlarının haklarını talep etmesi için büyük fırsat.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.