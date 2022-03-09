iPhone güncel fiyat listesi: Apple Türkiye ürünlerine ne kadar zam geldi? Bu akşam gerçekleşen lansmanla yeni Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları da açıklandı. Apple Türkiye tüm ürünlere zam yaptı! Apple Türkiye fiyatları birçok ürünün tanıtıldığı Peek Performance etkinliğinden hemen sonra zamlandı. Peki, Apple Türkiye zamlı fiyatlar ne kadar? İşte 9 Mart 2022 tarihi itibariyle İphone 13, iPod, Watch Series, AirPods güncel fiyat listesi haberimizde...

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