iPhone güncel fiyat listesi: Apple Türkiye ürünlerine ne kadar zam geldi?

Apple’ın bu akşam tanıtılan yeni ürünleri Türkiye’de gerçekten çok pahalıya satılıyor. Eski ürünler de ucuz değildi ancak artık daha da pahalı hale geldiler.
IPHONE FİYATLARI NE DAKAR OLDU?
- İşte bu akşam tanıtılan yeni Apple ürünlerinin Türkiye fiyatları:
- Yeni nesil iPhone SE 64GB: 10.999 TL
- Yeni nesil iPhone SE 128GB: 11.899 TL
- Yeni nesil iPhone SE 256GB: 13.699 TL
- iPad Air 5 64GB: 10.699 TL
- iPad Air 5 256GB: 13.299 TL
- Studio Display: 27.999 TL
- Studio Display (Nano-texture cam): 32.499 TL
- M1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TL
- M1 Ultra işlemcili Mac Studio: 69.999 TL
YENİ ÜRÜNLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Bu akşam tanıtılan ürünlerin Apple Store’daki durumu şu şekilde:
Yeni nesil iPhone SE: 18 Mart’ta ön sipariş, 25 Mart’ta satış
iPad Air 5: Şu an mevcut değil
Mac Studio: Şu an mevcut değil
Studio Display: Şu an mevcut değil