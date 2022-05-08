Özgün Irpinde ilk tren seferi ne zaman gerçekleşti Irpin tren seferleri başladı mı?
ÖZGÜN HABERLER

Irpin’de ilk tren seferi ne zaman gerçekleşti: Irpin tren seferleri başladı mı?

Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle hasar gören birçok şehir arasında yer alan Irpin'in demiryolu köprüsü onarıldı. İrpin Belediyesi, savaşta hasar alan demiryolu köprüsünün onarıldığını, ilk tren seferinin gerçekleştirildiğini açıkladı. Peki, Irpin’de ilk tren seferi ne zaman gerçekleşti? Irpin tren seferleri başladı mı? Tüm detaylar haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Irpin’de ilk tren seferi ne zaman gerçekleşti: Irpin tren seferleri başladı mı?
Irpin tren seferleri başladı mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat’ta işgaliyle başlayan savaşta bombardımanlardan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Irpin’de yıkılan bir köprüdeki çalışmalar tamamlandı. Peki, Irpin'i Kiev'e bağlayan köprünün inşa edilmesiyle tren seferleri başladı mı? İşte, detaylar.

IRPİN'DE TREN SEFERLERİ BAŞLADI MI?

Irpin'i Kiev'e bağlayan demiryolu köprüsünün yeniden inşa edilmesiyle birlikte tren seferleri yeniden başladı. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin yaptığı açıklamada, "Tren seferleri başladı. Bugün haftalar sonra tren istasyonuna ilk kez bir tren geldi. Ukrayna Demiryolları’na, Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov’a, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı’na ve Devlet Başkanımıza yıkılan köprünün hızlı şekilde tamamlanan yeniden entegrasyonu için minnettarım" açıklamalarında bulundu.

Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü
DÜNYA
Rusya Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki tren istasyonunu roketle vurdu: 39 ölü
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Bazı yollar trafiğe kapatıldı.
11 bin yaşında

11 bin yaşında

Yerli ve yabancı turistler ilgiyle geziyor.
Asiye Nur Atalayın annesinden Anneler Gününde yürek yakan sözler: Hayalleri yarım kaldı

İşyerinin önünde sergileyip üzerine öyle bir yazdı ki...

​İzmit Körfezi'nde dikkat çeken görüntü: Bu kez müsilaj değil.

​Eltisini sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu.

Rusya sivillerin sığındığı okulu vurdu: Valilik duyurdu.

Denizde kaybolan Erdem'in acılı annesinden yürek yakan feryat.

​Savaştan kaçan Ukraynalılar Türkçe ve Türk kültürünü öğreniyor.

​Konya'ya 600 bin avro kazandırıyor.

​'İki ayağım yok ama dünyalar tatlısı iki oğlum ve bir kızım var.'

​Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehirler yeniden canlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.