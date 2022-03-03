Özgün İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir?
ÖZGÜN HABERLER

İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir?

Rusya'nın Ukrayna'ya yasaklanan İskender füzesini fırlatması gündeme bomba gibi düşmüştü. İskender füzesi 1987 yılında Rusya ve ABD arasında yapılan bir anlaşma ile yasaklanmıştı. Peki, İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir? İskender füzesi hangi ülkeye aittir?
​İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir? İskender füzesi hangi ülkeye aittir?

Yaklaşık 10 gündür süren Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş hız kesmenden devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya atmış olduğu Vakum bombası gündemi sarsarken, Rusya'nın Ukrayna'ya fırlattı İskender füzesi gündemde şoke etkisi yarattı. Rusya ile ABD arasında yapılan anlaşma gereği 1987 yılında yasaklanmıştı.

Peki, İskender füzesi nedir? İskender füzesinin özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizde...

İskender füzesi nedir?

Rusya'ın kullandığı İskender füzesi Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. 1987 yılında üretilmesi yasaklanmıştır. Ancak daha sonra Rusya tarafından Ukrayna'ya fırlatılması ile birlikte tekrar gündeme geldi.

İskender Füzesi, Rus yapımı balistik bir füze sistemidir. Daha çok kısa menzilli atışlarda tercih edilmektedir. İskender Füzesi, ilk olarak 2006 yılında üretime sunulmuştur. İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme gibi özelliklere sahiptir.

İsken füzesi gerçekleri

Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı vardır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme

İskender füzesinin ait olduğu ülke

İskender füzesi, Rus yapımı olup kısa menzilli balistik bir füze sistemidir. İskender füzesi 2006 yılında üretilmeye başlandı. Bu füzenin bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de içinde olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. 415-500 kilometre menzile sahip İskender Füzesi, 6-50 kilometre arası uçuş irtifa ve radara görünmeme özelliklerini de taşıyor.

Vakum bombası nedir? Rusya vakum bombası mı kullandı? Termobarik bomba hakkında her şey
ÖZGÜN
Vakum bombası nedir? Rusya vakum bombası mı kullandı? Termobarik bomba hakkında her şey

İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 SİHA'ların özellikleri
ÖZGÜN
İnsansız hava araçları Bayraktar TB2 SİHA'ların özellikleri

Elon Musk Starlink ile Ukrayna'da! Starlink nedir? Starlink Uydusu Nasıl Çalışıyor?
ÖZGÜN
Elon Musk Starlink ile Ukrayna'da! Starlink nedir? Starlink Uydusu Nasıl Çalışıyor?
Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

Her ay bin 500 TL hesaplara yatacak

​Ödemeler başladı: Devletten binlerce kişiye maddi destek.
25 kat daha fazla

25 kat daha fazla

​Bitcoin ve altın karşılaştırıldı: Sanıldığı gibi değil...
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

​Hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yaptırım uyguladı?

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya gelecek.

​Bahçeli: Tarihe yalancı şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar

Her biri 75 ton

Her biri 75 ton

​Çanakkale Köprüsü'ne yerleştirilmek üzere yola çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayında enflasyon yüzde 4,81 oranında arttı.

Kar yağışı önümüzdeki hafta da sürecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.