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İŞKUR’dan personel alımı! İŞKUR hangi pozisyonlarda alım yapacak?

İŞKUR’dan personel alımı! İŞKUR hangi pozisyonlarda alım yapacak?

12:0718/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İŞKUR personel alımı başladı mı?
İŞKUR personel alımı başladı mı?

İŞKUR personel alımı duyuruları iş sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ve Mayıs aylarında hangi alanlarda alım yapılacak? Detaylar haberimizde…

İŞKUR üzerinden yapılan memur ve personel alımı duyuruları, iş arayan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Farklı alanlarda yüzlerce pozisyonda alım gerçekleştiren kurum, ilanlarını her gün yeniliyor.

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Alımı

İŞKUR, Nisan ve Mayıs istihdam edilmek üzere 283 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Aşçı Alımı

Lokanta, otel gibi yerlerde görevlendirilmek için 701 kişi işe alınacak. Aynı zamanda aşçı yardımcısı, soğuk/sıcak mutfak aşçısı ve yöresel mutfak aşçıları gibi çeşitli unvanlarda da alımlar yapılıyor.

Paketleme İşçisi Alımı

Gıda, tekstil, mobilya, cam sektörlerinde görev alacak 1.351 paketleme işçisi alınacak.

Kasiyer Alımı (1.158 kişi)

Kasiyer pozisyonu için 1.158 kişi marketler ve mağazalarda görevlendirilecek.

EN ÇOK TALEP GÖREN MESLEKLER

Listenin başında 19.360 kişilik alımla Beden İşçisi (Genel) yer alırken, onu 3.496 kişiyle Temizlik Görevlisi, 2.293 kişiyle Servis Elemanı (Garson) izliyor. Satış Elemanı/Danışmanı (1.764), Paketleme İşçisi (1.351), Makineci (Dikiş) (1.280) ve Turizm ve Otelcilik Elemanı (1.265) gibi pozisyonlarda alım yapılan diğer meslek grupları arasında yer alıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tüm bu pozisyonlara başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak başvurularını yapabilirler.










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