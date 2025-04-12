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İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İşkur Gençlik Programı maaşları ne zaman yatar?

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ: İşkur Gençlik Programı maaşları ne zaman yatar?

12:3712/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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​İŞKUR Gençlik Programı'na katılan üniversite öğrencileri, Mart ayında gerçekleştirdikleri çalışmalarının karşılığında alacakları maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Öğrencilerin maaş ödemeleri, üniversitelerin ilgili belgeleri İŞKUR İl Müdürlüklerine iletmesinin ardından, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla gerçekleştirilecektir. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından, Mart ayında çalışmaya katılan öğrencilerin maaşlarının Nisan ayı içerisinde hesaplarına yatırılması beklenmektedir.​

İŞKUR Gençlik Programı'na katılan üniversite öğrencileri, 2025 yılında alacakları maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu yıl programa katılan öğrenciler, Mart ayında çalışmaya başlamalarının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağına dair detayları araştırıyor. Katılımcılar, toplamda en fazla 140 günlük süreyle bu programdan yararlanabilecek. İŞKUR Gençlik Programı, devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsıyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI YATTI MI?

İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatırılması için katılımcıların çalıştığı aya ait belgelerin üniversite tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor.


Ardından gerekli kontroller yapıldıktan sonra maaş ödemeleri gerçekleştirilecek. İŞKUR Gençlik Programı Mart ayı ödemelerinin Nisan ayı ortasına kadar yatırılması bekleniyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR?

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlenen 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olaraklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olaranlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.

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