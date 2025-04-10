Üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı, 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor. Ön lisans ve lisans öğrencileri, başvurularını yaparak programa katılmaya başladı. Katılım gösterdikleri her gün için 2025 yılı itibarıyla öğrencilere Yönetim Kurulu tarafından 1.083 TL ödeme yapılacak. İŞKUR Gençlik Programı'na katılan öğrencilerin belgeleri, üniversiteler tarafından İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilecek ve ödeme süreci başlayacak. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yatacak? İŞKUR Gençlik Programı maaşı ne kadar ödenecek? İşte ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı

1 /5 Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aktif olarak eğitim gören öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında çalışma fırsatı buluyor. Mart ayı itibarıyla programa dahil olan öğrenciler, maaş ödemeleriyle ilgili araştırmalarını arttırdı. Peki, İŞKUR Gençlik Programı ödemeleri ne zaman yapılacak?

2 /5 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI YATTI MI?

İŞKUR Gençlik Programı maaş ödemelerinin yatırılması için katılımcıların çalıştığı aya ait belgelerin üniversite tarafından eksiksiz bir şekilde hazırlanarak ilgili İŞKUR İl Müdürlüğüne iletilmesi gerekiyor. Ardından gerekli kontroller yapıldıktan sonra maaş ödemeleri gerçekleştirilecek.

3 /5 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İŞKUR Gençlik Programı mart ayı ödemelerinin nisan ayı ortasına kadar yatırılması bekleniyor.

4 /5 İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI GÜNLÜK ÜCRET NE KADAR? Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılına yönelik belirlenen 1.083 TL cep harçlığı ödenir. Haftada 1 gün katılım sağlayanlar ayda 4 bin 332 lira ödeme alacak. Çalışma günü haftada iki gün olaraklara ise 8 bin 664 lira ve üç gün olaranlara 12 bin 996 lira maaş yatırılacak.