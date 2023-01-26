Yüksek Seçim Kurulu'na Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeleri belli oldu. Yargıtay’dan Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta ile Danıştay'dan Ali Çopur ve İsmail Kalender YSK üyesi olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkanlığına ise Ahmet Yener seçildi. İşte İsmail Kalender’in hayatı.

İsmail Kalender kimdir?

İsmail Kalender ilk ve orta öğretimini memleketi Rize'de tamamladı, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun olaran İsmail Kalender 1992’de Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Stajyer Kontrolör olarak çalışmaya başladı.

2001-2007 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan İsmail Kalender Sanayi ve Ticaret Bakanının koordinasyonunda çalışan ve özel sektörün sorunlarının çözümü için oluşturulan 58 ve 59. Hükümet döneminde faaliyet gösteren Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulunun(ESDK) sekreterya çalışmalarını yürüttü.

Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerini özerk kuruluş haline getiren 4572 sayılı Kanunla kurulan Yeniden Yapılandırma Kurulunun(YYK) çalışmalarına katkı veren İsmail Kalender İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak Kamu İç Denetçi Sertifikası ve Kamu İç Denetçisi ünvanını aldı.

Mayıs 2007 tarihinde Bakanlık İç Denetçisi olarak atanan İsmail Kalender İç Denetim Birimi Başkanı ve sonrasında İç Denetim Birimi Başkanı olarak görev yaptı. İsmail Kalender Ekim 2009 – Nisan 2010 tarihleri arasında Reklam Kurulunun Başkanlık görevini yürüttü. 2009 ve 2010 tarihleri arasında Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü olarak da görev aldı. 26 Nisan 2010 tarihinde Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğüne getirilen İsmail Kalender, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü olarak görev yaptı.







