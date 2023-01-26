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Yeni Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener kimdir?

Son dakika haberi: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına, görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Ahmet Yener seçildi. YSK Başkanvekili ise Ekrem Özbek oldu. Ahmet Yener kimdir? Yeni YSK başkanı Ahmet Yener kaç yaşında, hangi görevlerde bulunmuştur?

15:56 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ahmet Yener

Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu'nda merakla beklenen başkan seçimi tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. YSK eski üyeleri veda ederken YSK yeni başkanı ve yeni üyeleri ise tebrikleri kabul etti.

YENİ YSK BAŞKANI AHMET YENER KİMDİR?

13 Nisan 1966 yılında Ankara Beypazarı’nda doğan Ahmet Yener İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 22 Aralık 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği'ne seçilmiştir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.



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1 saat önce
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Yeni Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener kimdir?
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