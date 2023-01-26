Yüksek Seçim Kurulu'nda merakla beklenen başkan seçimi tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçildi. YSK eski üyeleri veda ederken YSK yeni başkanı ve yeni üyeleri ise tebrikleri kabul etti.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.