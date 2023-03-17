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Isparta imsak, sahur, sabah ezanı vakitleri 2023

Isparta sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Isparta imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

17:07 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
​​Isparta İmsakiye: 2023 Isparta İftar Vakti - Isparta Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

​​Isparta İmsakiye: 2023 Isparta İftar Vakti - Isparta Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Isparta sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Isparta’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.
her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Isparta imsak vakti, Isparta Sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Isparta 2023 imsakiyesi...

Isparta imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

Isparta iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Isparta Ramazan imsakiyesi ve Isparta iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.



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#Isparta namaz vakti
#Isparta ezan saati
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