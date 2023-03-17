Isparta sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Isparta’da yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.

her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Isparta imsak vakti, Isparta Sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Isparta 2023 imsakiyesi...