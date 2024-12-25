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Isparta’da okullar tatil mi? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına var

Isparta’da okullar tatil mi? Meteoroloji son tahminlerini açıkladı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına var

09:3025/12/2024, Çarşamba
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Isparta'da okullar tatil mi?
Isparta'da okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Isparta için turuncu kodlu uyarı verdi. MGM Isparta ve Burdur çevrelerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den gelen bu uyarı sonrası Isparta’da yaşayan öğrenciler gündeminde okulların tatil edilip edilmeyeceği yer aldı. Özellikle Isparta Valiliği’nden yapılacak açıklama yakından takip ediliyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından son olarak yapılan açıklamada Isparta ve Burdur çevrelerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Peki Isparta’da bugün ve yarın okullar tatil mi?

Isparta’da okullar tatil mi?

Isparta’da kuvvetli sağanak yağışların bekleniyor. Kentte bugün okulların tatil edilmesine yönelik beklenti devam ediyor. Isparta Valiliği okulların tatil olmasına yönelik henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle Isparta’da okullar tatil değildir.

Isparta hava durumu nasıl olacak?

25 Aralık 2024 Çarşamba günü Isparta hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 4° C, nem oranı % 97, rüzgar 26km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Isparta yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 0° C, Karlı olması bekleniyor.

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