Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından son olarak yapılan açıklamada Isparta ve Burdur çevrelerine kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Peki Isparta’da bugün ve yarın okullar tatil mi?

Isparta’da okullar tatil mi?

Isparta’da kuvvetli sağanak yağışların bekleniyor. Kentte bugün okulların tatil edilmesine yönelik beklenti devam ediyor. Isparta Valiliği okulların tatil olmasına yönelik henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenle Isparta’da okullar tatil değildir.

Isparta hava durumu nasıl olacak?