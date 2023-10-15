İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 9. gününde sürerken İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetini artırıyor.

İsrail kara harekatına başladı mı?

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. Gözler bu kez İsrail’in kara harekatına çevrildi. İsrail, planladığı kara harekatı için Gazze sınırına tank sevkiyatını artırdı. Gazze sınırının kuzey noktasında bulunan Sderot’a hazırlığını arttıran İsrail bir yanda da sınıra yığınak yapıyor.

Gazzelilerin kuzeyden güneye hareket etmesini bekleyen İsrail ordusu kara harekatı için sınırda bekleyişini sürdürüyor. İsrail Ordusu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, kara birliklerinin Gazze Şeridi çevresinde yığınak yaptığını ve "operasyonların bir sonraki aşamasına hazırlandıklarını" söyledi.

İsrail ordusunun, Gazzelilere evlerini terk etmeleri için verdiği süre, sabah saatlerinde doldu. Kameralar karşısına geçen İsrail Ordu Sözcüsü, her an kara harekatına başlayabileceklerini söyledi.

Filistinliler’in büyük oranda tahliye talebine uyduğunu söyleyen sözcü, “Güneye doğru ciddi bir hareket gördük. İnsanlar uyarımızı dinledi, akıllıca olanı, doğru olanı yapıp güneye gitti.” dedi. Sözcü, Hamas’ı tahliyeye engel olmaya çalışmakla da suçladı. İsrail ordusunun Gazze şeridini kuşattığını kaydeden sözcü, birliklerin harekete geçmek için emir beklediğini söyledi.

İsrail kara harekâtı yaparsa ağır kayıplar verir

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, Gazze'ye karadan saldırı düzenlemeye karar vermesi durumunda ağır kayıplar vereceğini söyledi.

Ebu Ubeyde, bant kaydından yaptığı konuşmada, Aksa Tufanı saldırısı öncesi yapılan hazırlıklar, planlar ve savaşın gidişatına ilişkin bilgi verdi. Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı" savaşının, Filistinli grupları birleştiren "Kudüs'ün Kılıcı" (2021) operasyonunun bittiği yerden başladığını belirtti.

İsrail'in savaşın alanını genişletme imasında bulunmasının kendilerini yeni seçenekler üzerinde düşünmeye ittiğini belirten Ebu Ubeyde, "Düşman, Gazze'ye karadan saldırmaya cüret ederse büyük kayıplar verecek" dedi.

İsrail-Gazze son durum haberleri

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almasının ardından yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gazze Şeridi boyunca suların tükenmesi nedeniyle 2 milyondan fazla kişinin risk altında olduğunu kaydeden Lazzarini, "Gazze'ye bir haftadır insani yardım malzemesi ulaştırılmasına izin verilmiyor. Bu artık ölüm kalım meselesi haline geldi. 2 milyondan fazla kişiye su temin edilmesi için yakıtın Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İsrail, Gazze'de son 24 saat içinde 300 Filistinliyi öldürdü, 800'ünü yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı.

Kudra, İsrail saldırıları sonucu abluka altındaki bölgede son 24 saat içinde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 300 vatandaşın öldüğünü, 800'ünün yaralandığını kaydetti.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sisi ve Fidan Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Sisi, resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'de bulunan Bakan Fidan'ı kabul etti.

Gazze Şeridi'nde yükselen askeri gerilime yönelik gelişmelerin masaya yatırıldığı görüşmede taraflar, "mevcut durumun bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik tehdit oluşturduğu, şiddetin derhal durdurulması, sükunetin sağlanmasına yönelik uluslararası çabaların artırılması" konusunda fikir birliğine vardı.

Ürdün sahra hastanesi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Ürdün sahra hastanesi, İsrail'in saldırıları ve buraya giden yolların kesilmesi nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Katar, İsrail'in saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara, evlerini zorla boşatmaları çağrısına tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kardeş Filistin halkını Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmaya yönelik girişimleri kesin bir dille reddediyoruz. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılması ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivillere tam koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail, Lübnan'ı topçu atışlarıyla vurdu

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınırdaki bazı askeri noktalarının hedef alınması üzerine, İsrail topçu atışlarıyla karşılık verdi. Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in son 24 saatteki saldırılarında, tuttukları esirlerden 9'unun öldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda, esirlerin bulunduğu bir noktanın da hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, hayatını kaybeden 9 esirden 4'ünün yabancı olduğu bilgisi verildi.

"Gazze halkı göç etmeyecektir"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'den Filistinlilerin topraklarından çıkmayacağını ve Mısır'a göç etmeyeceğini söyledi. Heniyye, paylaştığı video mesajında, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen Filistinlilerin topraklarını bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Gazze halkı toprağına kök salmıştır, vatanına sımsıkı bağlıdır, toprağını terk etmeyecek, göç etmeyecektir." diye konuştu.

Gazze'den Mısır'a göç olmayacağını vurgulayan Heniyye, "Mısır'daki kardeşlerime şunu söylüyorum; bizim kararımız topraklarımızda kalmaktır. Gazze'den Mısır'a göç olmayacak." dedi. İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçek mermiyle hedef aldığı Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 55'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammed Rifat'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 55'e yükseldiğini bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava, deniz ve karadan "koordineli" saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Lübnan Hizbullahı, İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait bir gözetleme merkezine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Gazze’de ölü sayısı kaç oldu?

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Dakika dakika yaşananlar

23.39 Beyaz Saray, Biden'ın Netanyahu ile konuşmasında masum sivillerin su, gıda ve tıbbi bakıma erişiminin koordine edilmesini ele aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Biden'ın Filistin lideri Abbas'a da sivillere insani yardım ulaştırılması konusunda tam desteğini ifade ettiği bildirildi.

23.29 Al Jazeera'nin aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı, Katar'da Hamas lideri ile buluştu.

23.08 Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in Gazze'deki hastanelerin boşaltılmasına yönelik baskısını şiddetle kınayarak, bunu hasta ve yaralılar için "ölüm cezası" olarak niteledi.

22.42 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

Netanyahu, İsrail'in mücadele hedeflerine ulaşmak için birlik ve kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

22.38 Filistin Cumhurbaşkanı Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'la telefon görüşmesi yaptı. Tüm saldırıların durdurulması ve insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, Biden'a Gazzeli sivillerin yerinden edilmesine tamamen karşı olduklarını söyledi.

Abbas, Biden'la görüşmesinde iki tarafı esir ve tutukluları serbest bırakmaya çağırdı.

22.28 İsrail ordusu, Suriye'den İsrail topraklarına top atışı olduğunu duyurdu. İsrail de atışlara yanıt olarak Suriye'de belirli hedefleri bombaladı.

21.20 İsrail ordusu, Gazze'de bazı cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

20.49 İsrail Ordu Sözcüsü, "Gazze şehri sakinleri biz söyleyinceye kadar geri dönmemeliler" dedi. Sözcü, Hamas'ın insanların bölgeyi terk etmlerini engellediğini ifade etti.

20.45 İsrail Ordu Sözcüsü, hedeflerinin Hamas ve terör örgütlerinin yönetim ve askeri kabiliyetlerini yok etmek olduğunu söyledi. Operasyonların uzun süreceğini sözlerine ekleyen Sözcü, Gazze'nin kuzeyindeki güçlerin tam hazırlıkta olduğunu bildirdi.



