Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi. İşte İsrail - Filistin arasındaki son gelişmeler.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcilerin gece baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde öldürülen Filistinlinin cenazesine müdahalesinde 3'ü gerçek mermiyle 28 Filistinli yaralanmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve Yahudi yerleşimcilerin ordu korumasında gece baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde olaylar geçtiğimiz gün devam etti.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisi başından olmak üzere toplam 25 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralandı. Sağlık ekipleri, göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye de olay yerinde müdahale etti.

Filistin Kızılayı ayrıca İsrail askerlerinin bir ambulansın olay yerine ulaşmasını engellediğini belirtti.

HUVVARA'DA 24 SAAT İÇİNDE İKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde son 24 saatte iki Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Huvvara beldesinde bir İsrail aracına silahlı saldırı düzenlendiğini açıklamış, saldırının şüphelisi Filistinlinin beldedeki silahlı çatışmada öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Sukkot, bazıları silahlı yüzlerce Yahudi yerleşimci İsrail ordusu korumasında Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin çevredeki araçlara ve dükkanlara zarar verdiği yansımıştı.

Bazı yerleşimcilerin arabalarından nişan alıp dürbünlü otomatik tüfeklerle ateş ettiği görülürken, Filistinliler ise baskına taş ve havai fişek atarak karşı koymaya çalışmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Lebin Damidi kalbinden vurularak öldürülmüştü.

Buna karşın İsrail Ordu Sözcülüğü, askerlerin araçlarına beton blok atan bir Filistinliye ateş ettiğini ve isabet ettiğini duyurmuştu.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN HEDEFINDEKI HUVVARA BELDESİ

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara beldesinde 26 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Bölgedeki yüzlerce Yahudi yerleşimci, aynı günün gecesinde İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Yerleşimciler, onlarca ev, dükkan, arabayı ateşe vermiş, bir Filistinliyi ateş açarak öldürmüş, olaylarda onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin, Huvvara beldesine baskını İsrail'de ve uluslararası alanda büyük tepki toplamıştı. İsrail ordusundan bölgede sorumlu komutan Yehuda Fuchs, Huvvara'da yaşananları Nazi Almanyası'nda 9 Kasım 1938'de Yahudilere karşı toplu saldırıların başladığı "Pogrom Gecesi"ne benzetmişti.

HAMAS'IN SİLAHLI KANADI İSRAİL'E KARŞI "AKSA TUFANI" OPERASYONU BAŞLATTIĞINI DUYURDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

HAMAS İŞGAL ALTINDAKİ TOPLARAKLARA BÖYLE SIZDI (VİDEO)









İSRAİL ORDUSU “SAVAŞ DURUMU ALARMI” İLAN ETTİ

İsrail ordusu son gelişmelerin ardından “savaş durumu alarmı” ilan ettiğini duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

HAMAS 'AKSA TUFANI' (VİDEO)









İSRAİL ORDUSU ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

FİLİSTİN HAVALİMANINDAN GÖRÜNTÜLER (VİDEO)





GAZZE ŞERİDİNDEN DÜZENLENEN SALDIRILARDA BIR İSRAİLLİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİNDEN ÇIKAN SİLAHLI GRUPLAR İSRAİL BÖLGELERİNDE

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

FİLİSTİN MERKAVA TANKI (VİDEO)

BAZI İSRAİL ASKERLERİNİN ÖLÜ VE YARALI OLARAK GAZZE ŞERİDİ'NE GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi çevresindeki İsrail bölgelerine başlatılan saldırının ardından öldürülen ve yaralanan bazı İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ne götürüldüğü ileri sürüldü.

Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, araçlarla Gazze Şeridi’ne getirilen ölü ve yaralı askerlerin başında toplanan Filistinlilerin slogan atarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

Öte yandan Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, bir İsrail askeri kışlasına düzenledikleri baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.







