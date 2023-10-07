Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını duyurdu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi. İşte İsrail - Filistin arasındaki son gelişmeler.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerlerinin Yahudi yerleşimcilerin gece baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde öldürülen Filistinlinin cenazesine müdahalesinde 3'ü gerçek mermiyle 28 Filistinli yaralanmıştı.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ve Yahudi yerleşimcilerin ordu korumasında gece baskın düzenlediği işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde olaylar geçtiğimiz gün devam etti.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İkisi başından olmak üzere toplam 25 kişi de kauçuk kaplı mermiyle yaralandı. Sağlık ekipleri, göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye de olay yerinde müdahale etti.

Filistin Kızılayı ayrıca İsrail askerlerinin bir ambulansın olay yerine ulaşmasını engellediğini belirtti.

HUVVARA'DA 24 SAAT İÇİNDE İKİ FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde son 24 saatte iki Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, Huvvara beldesinde bir İsrail aracına silahlı saldırı düzenlendiğini açıklamış, saldırının şüphelisi Filistinlinin beldedeki silahlı çatışmada öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Sukkot, bazıları silahlı yüzlerce Yahudi yerleşimci İsrail ordusu korumasında Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin çevredeki araçlara ve dükkanlara zarar verdiği yansımıştı.

Bazı yerleşimcilerin arabalarından nişan alıp dürbünlü otomatik tüfeklerle ateş ettiği görülürken, Filistinliler ise baskına taş ve havai fişek atarak karşı koymaya çalışmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 19 yaşındaki Filistinli Muhammed Lebin Damidi kalbinden vurularak öldürülmüştü.

Buna karşın İsrail Ordu Sözcülüğü, askerlerin araçlarına beton blok atan bir Filistinliye ateş ettiğini ve isabet ettiğini duyurmuştu.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN HEDEFINDEKI HUVVARA BELDESİ

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara beldesinde 26 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıda iki Yahudi yerleşimci öldürülmüştü.

Bölgedeki yüzlerce Yahudi yerleşimci, aynı günün gecesinde İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine baskın düzenlemişti.

Yerleşimciler, onlarca ev, dükkan, arabayı ateşe vermiş, bir Filistinliyi ateş açarak öldürmüş, olaylarda onlarca Filistinli yaralanmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin, Huvvara beldesine baskını İsrail'de ve uluslararası alanda büyük tepki toplamıştı. İsrail ordusundan bölgede sorumlu komutan Yehuda Fuchs, Huvvara'da yaşananları Nazi Almanyası'nda 9 Kasım 1938'de Yahudilere karşı toplu saldırıların başladığı "Pogrom Gecesi"ne benzetmişti.

HAMAS'IN SİLAHLI KANADI İSRAİL'E KARŞI "AKSA TUFANI" OPERASYONU BAŞLATTIĞINI DUYURDU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.

Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

HAMAS İŞGAL ALTINDAKİ TOPLARAKLARA BÖYLE SIZDI (VİDEO)









İSRAİL ORDUSU “SAVAŞ DURUMU ALARMI” İLAN ETTİ

İsrail ordusu son gelişmelerin ardından “savaş durumu alarmı” ilan ettiğini duyurdu.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

HAMAS 'AKSA TUFANI' (VİDEO)









İSRAİL ORDUSU ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI BAŞLATTIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

FİLİSTİN HAVALİMANINDAN GÖRÜNTÜLER (VİDEO)





GAZZE ŞERİDİNDEN DÜZENLENEN SALDIRILARDA BIR İSRAİLLİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.

FİLİSTİN'DE CAMİLERDE CİHAT CAĞRISI (VİDEO)





ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE ŞERİDİNDEN ÇIKAN SİLAHLI GRUPLAR İSRAİL BÖLGELERİNDE

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

FİLİSTİN MERKAVA TANKI (VİDEO)

BAZI İSRAİL ASKERLERİNİN ÖLÜ VE YARALI OLARAK GAZZE ŞERİDİ'NE GÖTÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi çevresindeki İsrail bölgelerine başlatılan saldırının ardından öldürülen ve yaralanan bazı İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ne götürüldüğü ileri sürüldü.

Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, araçlarla Gazze Şeridi’ne getirilen ölü ve yaralı askerlerin başında toplanan Filistinlilerin slogan atarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.

Öte yandan Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, bir İsrail askeri kışlasına düzenledikleri baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

KUDÜS'TE SİREN SESLERİ (VİDEO)





HAMAS: İSRAİL'E AİT KEREM EBU SALİM SINIR KAPISI VE ÇEVRESİNDEKİ ASKERİ NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” operasyonu kapsamında Gazze Şeridi’nin güneydoğusundaki İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti.

Hamas, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların motosikletlerle Kerem Ebu Salim’e baskın düzenledikleri ve çok sayıda İsrail askerlerini öldürdükleri görüldü.

Ayrıca görüntülerde tamamen askeri kıyafetli Kassam mensuplarının, söz konusu alanda İsrail askerleriyle yer yer çatışmaya girdikleri ve daha sonra alana tamamen hakim oldukları yer aldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER KAÇIYOR (VİDEO)

HAMAS'A BAĞLI SİLAHLI GRUPLAR GAZZE ŞERİDİ ÇEVRESİNDEKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİNDE DOLAŞIYOR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na bağlı bazı unsurlar, abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail yerleşim bölgelerinde sokaklarda görüldü. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayan İsrailliler, evlerinin çevresindeki sokaklarda Filistinli silahlı grupların dolaştığını söyledi.

Haaretz gazetesinin İsrail polisine dayandırdığı habere göre, 60 kadar silahlı Filistinlinin 14 ayrı İsrail bölgesine girdiği değerlendiriliyor. Times of Israel'in haberine göre, Gazze'den atılan roketlerin isabet ettiği noktalarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, yüzden fazla İsrailli yaralandı. İsrail basını daha önce ölü sayısını 5 olarak vermişti.

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, Hamas'ın sabah başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda İsrail'e yaklaşık 2 bin 200 roket fırlattığını kaydetti. Ordu radyosu, ülkenin güneyindeki Shaar HaNegev beldesi Belediye Başkanı Ofir Liebstein'ın Filistinlilerle girdiği silahlı çatışmada hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İsraillileri kan bağışında bulunmaya çağırdı. Kudüs'te de sabahtan itibaren aralıklarla saldırı sirenleri çaldı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'den fırlatılan füzelerin roketleri imha etmesi sonucu patlama sesleri duyuldu.

Son gelişmeler üzerine İsrail'de tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle her hafta hükümet karşıtı geniş çaplı protesto eylemleri düzenleyen grup, bu cumartesi gerçekleştirecekleri gösteriyi iptal ettiklerini duyurdu.

ASKERİ BÖLGE FİLİSTİN'İN KONTROLÜNDE (VİDEO)

GAZZE ŞERİDİ’NDEN DÜZENLENEN SALDIRILARDA 22 İSRAİLLİ ÖLDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılarda 22 İsrailli öldü, 70'ten fazla kişi ağır yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda 22 İsraillinin öldüğünü ve 70'ten fazla ağır yaralı olduğunu duyurdu.

Kızıl Davut Yıldızı, İsraillileri kan bağışlamaya çağırdı.

Kassam Tugayları bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

"Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

İSRAİL TANKI BÖYLE İMHA EDİLDİ (VİDEO)

EL KASSAM TUGAYLARI, İSRAİL ASKERLERİNİ ESİR ALIP TANKLARI ELE GEÇİRDİ

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları sınırda bazı İsrail askerlerini esir alırken, tankları ele geçirdi. İsrail’e ait tankların imha edildiği anların görüntüsü paylaşıldı.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının İsrail’e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu devam ediyor. El Kassam Tugaylarının paylaştığı videolarda, sınır hattında İsrail bazı İsrail askerinin esir alındığı, tankların ele geçirildiği ve imha edildiği görüldü.

Başka bir videoda ise İsrail ordusuna ait bir tankın imha edildiği anlar yer aldı.

HAMAS'IN 'AKSA TUFANI' OPERASYONU SONRASI KAÇ İSRAİLLİ ÖLDÜ VE YARALANDI?

Hamas’ın bu sabah Gazze Şeridi’nden başlattığı saldırıda en az 40 İsrailli öldü. Yaralı sayısı 770 olarak duyuruldu.

İSRAİL GAZZE'Yİ BOMBALADI (VİDEO)





İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE HAMAS'A AİT 21 NOKTAYI VURDUĞUNU AÇIKLADI

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 17 "askeri yerleşkeyi" ve 4 "operasyon merkezini" vurduklarını açıkladı. İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze'de Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi.

AA muhabirinin, komutanlarından birinin Hamas tarafından esir alındığı yönündeki iddiaları sorması üzerine İsrail Ordu Sözcülüğünden "çok sayıda rapor aldıklarını ancak bunu doğrulayamayacakları" açıklaması yapıldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, "sivil olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, "sivil olağanüstü hal"in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi. İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi. Polis Şefi Kobi Shabtai, Filistinli silahlı grupların girdiği yerlerde "bölge, bölge ilerlediklerini bazıların etkisiz hale getirdiklerini" ifade etti.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridinden sabah saatlerinde başlayan saldırılarda 545 yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da iki ambulansa silahlı kişilerce el konulduğunu ve İsrailli bir sağlık görevlisinin öldüğünü açıkladı. Öte yandan sosyal medyada, İsraillilerin esir alınarak Gazze'ye getirildiğine dair birden fazla olayı gösteren videolar paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan başka görüntülerde de Filistinli silahlı grupların gelmesi üzerine bölgede bir eğlence etkinliği düzenleyen yüzlerce İsraillinin kaçıştığı görüldü.

İsrail televizyonuna konuşan bir kişi, Gazze Şeridi çevresindeki partiye katıldığını, alandan polis eşliğinde ayrılırken silahlı kişilerin ateş açtığını, arkadaşlarının vurulduğunu söyledi. Görgü tanığı, arabalarına doğru roketatar atıldığını ve son anda kaçtıklarını ifade etti.

İSRAİL KULESİ İHA İLE İMHA EDİLDİ (VİDEO)

İSRAİL SALDIRISINDA GAZZE'DE 198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin öldüğünü, 1610 kişinin yaralandığını açıkladı.











