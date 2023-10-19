İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken, yıldız isim Benzema, İsraili kınayan bir paylaşım yapmıştı. Karim Benzema, İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası Filistin'e verdiği desteğin ardından Fransa İçişleri Bakanlığı ve bazı milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Terörist suçlaması yapılan yıldız futbolcunun vatandaşlıktan çıkarılması talep edildi. Peki, Kerim Benzama Gazze için ne dedi? Karim Benzema Fransız vatandaşlığından çıkarılacak mı? Kerim Benzama Filistin'e destek paylaşımı ve sonrasında yaşananlar haberimizde.