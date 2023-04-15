Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, İstanbul-Ankara arasında bir 'süper hızlı tren hattı projesi' yapılacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.

İstanbul – Ankara arası süper hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul - Ankara arası süper hızlı trenin 5 içerisinde yapılacağını ifade ederek detayları aktardı. Karaismailoğlu "İstanbul-Ankara arası 80 dakika olacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika sürecek. 350 km hız yapacak. Kolay bir hat değil tabii ki. Çok yüksek teknoloji getiren bir yatırım. Kazmayı vurduğumuzda en fazla 5 yıl içinde bitecek bir proje. Bu işi yapabilecek firmalarla yola çıkacağız. 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ulaşımda ülkemize bir level atlatacak." dedi.