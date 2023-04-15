Süper hızlı tren hattı ile İstanbul-Ankara arası 80 dakika olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, İstanbul-Ankara arasında bir 'süper hızlı tren hattı projesi' yapılacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.
İstanbul – Ankara arası süper hızlı tren hattı ne zaman açılacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul - Ankara arası süper hızlı trenin 5 içerisinde yapılacağını ifade ederek detayları aktardı. Karaismailoğlu "İstanbul-Ankara arası 80 dakika olacak. Kadıköy'den Kızılay'a 80 dakika sürecek. 350 km hız yapacak. Kolay bir hat değil tabii ki. Çok yüksek teknoloji getiren bir yatırım. Kazmayı vurduğumuzda en fazla 5 yıl içinde bitecek bir proje. Bu işi yapabilecek firmalarla yola çıkacağız. 5 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Ulaşımda ülkemize bir level atlatacak." dedi.
Karaismailoğlu şöyle devam etti: “Mevcut trenimiz bir ihtiyaca cevap veriyor şu anda. Hem uçak yolcuğundan daha az sürede ulaşışmış olacak. Uçağa gerek yok. Havayolu tabii ki devam edecek ama Ankara'dan İstanbul'a treni tercih edecek. Hızlı trendeki bilet fiyatları otobüslerden daha düşük. İstanbul-Antalya 5 saat olacak. Demiryolu ağımız artarak devam edecek. Alanya'yı da Mersin'e tünellerle duble yol olarak bağlayacağız. Demiryolunda 19,5 milyon kişi taşındı. Yatırımlar sonrası 270 milyon kişiye çıkacak."