İstanbul barajlarda son durum
İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
Mega kent İstanbul’da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu.
İstanbul Barajlarda son durum 2 Ekim 2023
Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.
Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 17.13
Büyükçekmece Barajı yüzde 4.4
Darlık Barajı yüzde 37.17
Istrancalar Barajı yüzde 19.32
Kazandere Barajı yüzde 5.36
Elmalı Barajı yüzde 15.31
Ömerli Barajı yüzde 52.6
Pabuçdere Barajı yüzde 2.96
Sazlıdere Barajı yüzde 9.06
Terkos Barajı yüzde 11.17 ".