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İstanbul Baraj Doluluk Oranları - 2 Ekim 2023

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı, Perşembe gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlarla birlikte artış gösterdi. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 0.90 arttı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte mega kent İstanbul’da Perşembe gününden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Hafta sonu da etkisini sürdüren yağış bir nebze olsun barajlardaki su seviyesini artırdı. Peki, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları.

11:33 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İstanbul barajlarda son durum

İstanbul barajlarda son durum

baraj doluluk oranları sağanak yağışların ardından gündeme geldi. Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kente su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul’u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte sorunun cevabı.

İSTANBUL’DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Mega kent İstanbul’da Perşembe günü başlayan ve hafta sonu da etkisini sürdüren yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu.

İstanbul Barajlarda son durum 2 Ekim 2023

Perşembe gününden itibaren etkili olan yağış sonrası kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ verilerine göre, yüzde 0.90 artarak 23.31 oldu. Bu oran perşembe günü 22.41 olarak verilere yansımıştı.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

"Alibey Barajı yüzde 17.13

Büyükçekmece Barajı yüzde 4.4

Darlık Barajı yüzde 37.17

Istrancalar Barajı yüzde 19.32

Kazandere Barajı yüzde 5.36

Elmalı Barajı yüzde 15.31

Ömerli Barajı yüzde 52.6

Pabuçdere Barajı yüzde 2.96

Sazlıdere Barajı yüzde 9.06

Terkos Barajı yüzde 11.17 ".

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#İstanbul
#İSKİ
#Baraj Doluluk Oranları
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