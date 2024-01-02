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TOKİ beklenen duyuruyu yaptı: İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2. Etap 794 konut projesi teslim tarihi belli oldu!

Kura çekilişi 3 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilen TOKİ Kayabaşı Mahallesi 2.Etap konut projesinden ev almaya hak kazananlar projedeki son durumu merak ediyor. Peki İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2. Etap 794 konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ Kayabaşı Mahallesi 794 konut projesinde son durum ne?

09:27 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:27 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Kayaşehir Toki konutları ne zaman teslim edilecek?
Kayaşehir Toki konutları ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi. 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konutları ne zaman teslim edilecek?

Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konutların teslim tarihine ilişkin TOKE’den açıklama geldi. Kuru sosyal medyada bir vatandaşın sorusuna ilişkin olarak şu açıklamayanı yaptı.:”İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konut projemizin 15 Ocak 2024 tarihi itibari ile teslim işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.”

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Toki Evleri projesi

İstanbul Başakşehir Kayabaşı Toki Evleri projesi 8 farklı projede ve toplam 1395 adet konuttan meydana gelmektedir. Bu projeler Başakşehir Kuzey Ayazma 362 konut projesi, Kayabaşı 1. Etap 652 konut projesi, 2. Etap 794 konut projesi, 3. Etap 521 konut projesi, 4. Etap 483 konut projesi, Kayabaşı 483 konut projesi, Batı Bölgesi 1. Kısım 729 konut projesi ve 2. Kısım 725 konut projelerinden meydana gelmektedir.

İstanbul TOKİ müstakil ve müşterek arsa yerleri! Milyonları ilgilendiren açıklama TOKİ’den geldi: İki ilçenin adını verdi...
İstanbul TOKİ müstakil ve müşterek arsa yerleri! Milyonları ilgilendiren açıklama TOKİ’den geldi: İki ilçenin adını verdi...

İstanbul’da TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. Kurada ismi çıkan vatandaşların TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. İstanbul’da TOKİ arsa yerlerini merak ediyorken yerlerinde Aralık ayında belli olması bekleniyordu. Bugün X sosyal medya platformunda TOKİ arsa yerleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir vatandaş arsa yerlerinin neresi olduğuna dair bir soruyu sordu. Bu soru üzerine, TOKİ İstanbul müstakil arsa ve müşterek arsa yerleri hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı: TOKİ arsa yerleri hakkında iki ilçenin adını verdi. Peki İstanbul TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsalar nerede, hangi ilçelerde olacak? İşte detaylar.

#TOKİ
#Kayabaşı Toki Evleri projesi
#Kayabaşı Mahallesi 2 Etap 794 konutları
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