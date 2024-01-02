İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konutları ne zaman teslim edilecek?

İstanbul’da TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsa kurası sonucu belli oldu. Kurada ismi çıkan vatandaşların TOKİ ‘İlk Evim Arsa’ ve ‘İlk İş Yerim’ kampanyasında başvurular, 10 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında alındı. İstanbul’da TOKİ arsa yerlerini merak ediyorken yerlerinde Aralık ayında belli olması bekleniyordu. Bugün X sosyal medya platformunda TOKİ arsa yerleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir vatandaş arsa yerlerinin neresi olduğuna dair bir soruyu sordu. Bu soru üzerine, TOKİ İstanbul müstakil arsa ve müşterek arsa yerleri hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı: TOKİ arsa yerleri hakkında iki ilçenin adını verdi. Peki İstanbul TOKİ müstakil arsa ve müşterek arsalar nerede, hangi ilçelerde olacak? İşte detaylar.