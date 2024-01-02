Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi. 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konutları ne zaman teslim edilecek?
Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konutların teslim tarihine ilişkin TOKE’den açıklama geldi. Kuru sosyal medyada bir vatandaşın sorusuna ilişkin olarak şu açıklamayanı yaptı.:”İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 2.Etap 794 konut projemizin 15 Ocak 2024 tarihi itibari ile teslim işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.”
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Toki Evleri projesi
İstanbul Başakşehir Kayabaşı Toki Evleri projesi 8 farklı projede ve toplam 1395 adet konuttan meydana gelmektedir. Bu projeler Başakşehir Kuzey Ayazma 362 konut projesi, Kayabaşı 1. Etap 652 konut projesi, 2. Etap 794 konut projesi, 3. Etap 521 konut projesi, 4. Etap 483 konut projesi, Kayabaşı 483 konut projesi, Batı Bölgesi 1. Kısım 729 konut projesi ve 2. Kısım 725 konut projelerinden meydana gelmektedir.