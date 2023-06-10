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Kartal’da çatışma: 3 yaralı

İstanbul Kartal’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptakiler silahlarını çekerek çatıştı. Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşte detaylar.

09:55 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul haberleri: Kartal’da iki grup arasında çatışma çıktı: 3 yaralı

İstanbul haberleri: Kartal’da iki grup arasında çatışma çıktı: 3 yaralı

Kartal’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İşte detaylar.

3 KİŞİ YARALANDI

Olay, saat 00.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptakiler silahlarını çekerek çatıştı.

Olayda iki gruptan 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.


Polis çevrede güvenlik önlemi alarak kaçanları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı yerde incelemede bulunarak yerdeki boş kovanları topladı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.



#İstanbul haberleri
#Kartal
#Uğur Mumcu Mahallesi
#çatışma
29 dakika önce
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