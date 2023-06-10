İstanbul haberleri: Kartal’da iki grup arasında çatışma çıktı: 3 yaralı

Kartal’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İşte detaylar.