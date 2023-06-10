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Polise yakalanınca minibüsün üstüne çıktılar

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri’nde polis ekiplerinin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler, yakalanmamak için minibüsün üstüne çıktı. Şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

09:31 . 10/06/2023 Cumartesi
IHA
Kaçak göçmen operasyonu

Kaçak göçmen operasyonu

Olay, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde birçok kaçak göçmen bulunan bir ticari minibüs, otoyol üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin şüphelenmeleri sonucu durduruldu. Araçtan inen şahıslar gözaltına alınmamak için minibüsün üstüne çıktı. Ekiplerin ikna çalışmaları sonrasında şahıslardan bazıları minibüsten atlayarak kaçmaya çalışsa da otoyol üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, ekipler tarafından karakola götürülürken, şüphelilerin minibüsün üstündeki o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



#TEM
#mahmutbey
#kaçak göçmen
#operasyon
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