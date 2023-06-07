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İstanbul, Esenler’de sahte kimlik ve pasaport yapılan matbaaya operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de bir matbaada sahte kimlik, pasaport ve belge yapıldığı belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde matbaaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı. İşte detaylar.

17:53 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Haberleri

İstanbul Haberleri

, Esenler'de sahte kimlik ve pasaport yapıldığı belirlenen bir matbaaya operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çeşitli ülkelere ait 100 adet sahte kimlikle bunların yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 100 SAHTE KİMLİ KARTI ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenler'de bir matbaada sahte kimlik, pasaport ve belge yapıldığı belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde matbaaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yabanı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Matbaada yapılan aramalarda, çeşitli ülkelere ait 100 adet sahte kimlik kartı, 500 adet kimlik yapımında kullanılan boş kart, 2 adet tabanca, 3 adet kart basım cihazı, 2 adet kabartmada kullanılan lazer, 2 adet sıcak pres makinası, 5 adet dijital yazıcı, çok sayıda hologram, basıma hazır 20 adet sahte pasaport, 4 adet test aşaması için havalimanlarında kullanılan mor ışık cihazı ve kimlik, pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



#İstanbul haberleri
#Esenler
#sahte kimlik
#sahte pasaport
#İstanbul Emniyet Müdürlüğü
8 dakika önce
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İstanbul, Esenler’de sahte kimlik ve pasaport yapılan matbaaya operasyon düzenlendi