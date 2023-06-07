İstanbul’da işlettiği restoranda iddiaya göre şemsiye parası ödemeyen bir kişi ile omuz atan bir kişiyi darbederek paralarını alan işletme sahibi Ö.O. ve beraberindekilere operasyon düzenlendi. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurduğu tespit edilen Ö.O. ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 150 fişek, 1,5 kilogram esrar, 2 hassas terazi ele geçirildi. Restoran personellerinin H.İ.K.'yi darbettikleri ve bir odaya kapattıkları görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.