İstanbul iftar vakti 10 Mart 2025: İstanbul'da akşam ezanı saat kaçta? İftara kaç dakika kaldı?

İstanbul iftar vakti yaklaşırken, oruç ibadetini yapanlar ezanın okunmasına kaç dakika kaldı? sorusunu araştırmaya devam ediyor. Ramazan ayının ilk on günü bu akşamki iftar ile geride kalmış olacak. Mübarek Ramazan ayında İstanbul İmsakiyesi üzerinden sahur ve iftar vakitleri takip edilebiliyor. Buna göre, İstanbul'da bugün (10 Mart) iftar vakti saat 19.12'de olacak.
Mübarek üç aylardan Ramazan ayında günler hızla geride kalıyor. Bugün onuncu gün için iftar yapılacak. İstanbul'da oruç tutanlar şimdiden iftara kaç dakika kaldı? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte Diyanet'in yayınladığı İstanbul İmsakiyesine göre iftar vakitleri.
İSTANBUL'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Üç ayların dindeki yeri ve bu aylarda oruç tutmanın hükmü nedir?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), Receb ayı girdiğinde “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, 4/189 [3939]; Beyhakî, Şuabü’l-îmân, 5/348-349 [3534]). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (el-Bakara, 2/184-185). Receb ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamber’in (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nâfile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53 [1969-1973]; Müslim, Sıyâm, 173-179 [1156-1157]; Ebû Dâvûd, Savm, 54 [2428]; İbn Mâce, Sıyâm, 43 [1741]). Bu itibarla, Receb ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nâfile oruç tutabilir.
Ramazan aylarında birden fazla oruç bozulması durumunda bu oruçların her biri için ayrı ayrı keffâret gerekir mi?
Farklı Ramazan aylarında da olsa bir kimsenin meşru mazereti olmaksızın kasten bozduğu bütün oruçlar için bir keffâret ödemesi (peş peşe iki kamerî ay veya altmış gün oruç tutması) yeterlidir. Ayrıca bozduğu her orucu kaza etmesi gerekir. Ancak keffâretin ödenmesinden sonra başlanıp kasten bozulan Ramazan orucu için yeni bir keffâret gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/338-340).