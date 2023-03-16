İstanbul namaz vakitleri ve İstanbul Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı. Ramazan’ın ne zaman başlayacağı ve ilk sahur ve iftarını ne zaman yapılacağı belli oldu.

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023

İstanbul iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? İstanbul Ramazan imsakiyesi ve İstanbul iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.





PEYGAMBERİMİZ S.A.V.)'İN RAMAZAN DUASI

Peygamber Efendimiz, üç aylara eriştiğinde diğer günlere nazaran ibadetlerini daha da artırıyor ve sık sık şu duayı okuyordu: "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır)."

SABAH NAMAZI KILINIŞI

Sabah namazı sünnetinin 1. rekatının kılınışı:

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değecek şekilde eller yukarı kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim"

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

"Allah'u Ekber" denilir ve Rükü'a

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir.

Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

SABAH NAMAZI SÜNNETİNİN İKİNCİ REKATININ KILINIŞI:

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

SABAH NAMAZI FARZININ İLK REKATININ KILINIŞI

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

SABAH NAMAZI FARZININ İKİNCİ REKATININ KILINIŞI

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

AKŞAM NAMAZI KILINIŞI

Farzının Birinci Rekat Kılınışı

İlk olarak niyet edilmelidir. "Allah rızası için bugünkü akşam namazının üç rekat farzını kılmaya" diyerek niyet etmelisiniz.

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirmeli ve namaza başlamalısınız.

Subhaneke duası okunmalıdır.

Euzü Besmele çekilmelidir.

Fatiha okunmalı ve Zamm-ı Sure okunmalıdır.

"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Burada üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Sonra iki defa secdeye gitmeniz gerekir. Burada üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denir.

Kıyama geçilerek ikinci rekat kılınır.

Farzının İkinci Rekat Kılınışı

Euzu besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a gidilir. Rükü'da "Subhane Rabbiyel Azim" üç defa söylenmelidir.

Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide- Rabbena Lekel Hamd" denir.

Doğrulduktan sonra secdeye eğilmeniz gerekir. Secdeye eğildiğinizde üçer defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır.

Oturulur ve Ettahıyatu okunur.

Allahu Ekber denir ve üçüncü rekata başlanır.

F arzının Üçüncü Rekatının Kılınışı

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükü'a eğilmeniz gerekir. Üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Doğrulurken "Semi Allahulimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Secdeye eğilmeniz gerekir. İki defa hareketi tekrarlamanız gerekir. Her secdeye eğilmede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Üçer defa söylenir.

"Allahu Ekber" diyerek oturulur ve Ettehiyyatu, Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena duası okunur.

Sağa ve sola selam verilerek farz bitirilir.

Akşam Namazının İki Rekat Sünneti Nasıl Kılınır?

Akşam namazının sünneti farz namazından sonra kılınır. İki rekat kılınması gerekir. Kaideleri de şu şekildedir:

Sünnetinin Birinci Rekatının Kılınışı

Niyet edilir. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getirilir.

Subhaneke okunur.

Euzu Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Daha sonra "Allahu Ekber" denir ve rükü'ya gidilir.

Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir ve doğrulmanız gerekir.

Doğrulurken "Semi Allahülimen Hamide, Rabbena Lekel Hamd" denir.

Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa "Subhane Rabbiyel Ala" denir. Bu hareket iki defa tekrarlanır.

Ayağa kalkılır ve ikinci rekat başlanır.

Sünnetinin İkinci Rekatının Kılınışı

Besmele çekilir.

Fatiha ve Zamm-ı Sure okunur.

Rükü'da üç defa "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükü'dan doğrulurken de "Semi Allahulimen Hamide Rabbena Lekel Hamd" denir.

Ardından da "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir.

Üç defa secdede "Subhane Rabbiyel Ala" denir. İki defa hareket tekrar eder.

Doğrulurken "Allahu Ekber" denir.

Oturulur ve Ettehıyatü, Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena duası okunur.

Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.







