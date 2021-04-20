İstanbul koronavirüs tablosu: 20 Nisan İstanbul kovid vaka ve ölü sayısı

İstanbulkoronavirüs tablosu: 20 Nisan İstanbul kovid vaka ve ölü sayısı belli oluyor. Sağlık Bakanlığı, her gün vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen sayısı, hasta sayısı, zatürre oranı, test sayısını açıklıyor. 6 - 20 Nisan arası tüm bilgileri içeren tabloya yazımızdan ulaşabilirsiniz.

6 NİSAN - 20 NİSAN KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

6 - 20 Nisan arası tüm bilgileri içeren tabo:

6-20 Nisan koronavirüs vaka sayıları

20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU: ÖLÜ VE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı açıklandığında burada olacak.

İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranı yüzde 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

REKLAM

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları 75 ilde arttı, 6 ilde ise düşüşe geçti.

Bakanlık, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarının 20 milyonu aştığını duyurdu.

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU: ÖLÜ VE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 341 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 bin 149 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

REKLAM

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

19 Nisan koronavirüs tablosu

İSTANBUL'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU

İstanbul'da, koronavirüs kısıtlamasına dakikalar kala trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde 16 Nisan Cuma günü 19.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun ramazan ayı öncesine göre azaldığı gözlendi. Ancak akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

İBB mobil uygulaması CepTrafik verilerine göre kentte saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

REKLAM

Toplu ulaşımda da yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs ve tramvaylar tıka basa dolarken duraklarda da kalabalık dikkat çekti.