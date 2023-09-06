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İSTANBUL’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (VİDEO)
SEL VE SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Başakşehir'deki mobilyacılar sitesinde su basan yerlerde tahliye çalışmaları devam ediyor. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Selin vurduğu yerlerden geriye göle dönen yolların görüntüsü kaldı.