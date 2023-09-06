’un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Selin vurduğu yerlerden geriye göle dönen yolların görüntüsü kaldı. İşte detaylar.