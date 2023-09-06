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İstanbul’da yollar göle döndü

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Dün akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İstanbul 5 günlük hava durumu ve İstanbul sel görüntülerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

11:43 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul haberleri

İstanbul haberleri

’un kuzeyinde yer alan ilçelerde dün akşam saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana geldi. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Selin vurduğu yerlerden geriye göle dönen yolların görüntüsü kaldı. İşte detaylar.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul 5 günlük hava durumu için

İSTANBUL’DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ (VİDEO)


SEL VE SU BASKINLARI MEYDANA GELDİ

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Başakşehir'deki mobilyacılar sitesinde su basan yerlerde tahliye çalışmaları devam ediyor. Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer kişi olmak üzere toplam 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Selin vurduğu yerlerden geriye göle dönen yolların görüntüsü kaldı.



#İstanbul
#sel
#yağmur
#hava durumu
32 dakika önce
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