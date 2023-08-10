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İstanbul Maltepe'de 16 araç zincirleme kazaya karıştı

İstanbul haberleri: Maltepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 16 araçta hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Başıbüyük yolundan D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. İşte detaylar.

16:15 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul haberleri

İstanbul haberleri

Maltepe'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 16 araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle Başıbüyük yolundan D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

16 ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA KARIŞTI

Başıbüyük Yolu'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden 59 AAR 628 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsü Murat E, önünde ilerleyen vince çarpmamak için manevra yaptı. Minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjü aşarak ters yöne geçti.

Bu sırada Murat E'nin kullandığı minibüsün peşinde seyir halinde olan 34 AR 4504 plakalı bir otomobil de yavaşlayınca arkasından gelen başka bir aracın çarpması sonucu karşı yöne savruldu.

Kaza nedeniyle aynı yolda ilerleyen aralarında kamyon, ticari taksi, minibüs ve hafif ticari araçların olduğu araçlar kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken, zincirleme kazada 16 araçta hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Başıbüyük yolundan D-100 kara yolu istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



#İstanbul
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#İstanbul haberleri
14 dakika önce
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