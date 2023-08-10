Başıbüyük Yolu'ndan D-100 kara yolu istikametine seyreden 59 AAR 628 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsü Murat E, önünde ilerleyen vince çarpmamak için manevra yaptı. Minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüjü aşarak ters yöne geçti.

Bu sırada Murat E'nin kullandığı minibüsün peşinde seyir halinde olan 34 AR 4504 plakalı bir otomobil de yavaşlayınca arkasından gelen başka bir aracın çarpması sonucu karşı yöne savruldu.