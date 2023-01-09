İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2022)

İstanbul Arnavutköy ilçesinde yer alan Haraççı Mahallesi'nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 4 saate yakın bir süre boyunca su verilemeyecek. İşte güncel İSKİ su kesintisi bilgileri...

İSKİ SULAR NE ZAMAN GELECEK? (9 OCAK)

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 9 Ocak İSKİ su kesintisi listesi.

iski

iski

iski

9 OCAK 2023 İSTANBUL PLANLI SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 9 Ocak Pazartesi 2023 tarihli planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Gün içinde sıklıkla güncellenen siteye yeni kesinti bölgeleri girildiğinde haberimiz güncellenecektir.

İSKİ'nin planlı su kesintilerinin yer aldığı internet sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

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"Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir.