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İstanbul’da suya yüzde 15 zam geldi: Yeni tarifeler belli oldu

İSKİ Genel Kurulu'nda alınan karara göre, su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı. Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. İşte İstanbul'da suya gelen zam sonrası yeni tarifeler.

16:30 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 16:38 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İSKİ suya yüzde 15 zam yaptı

İSKİ suya yüzde 15 zam yaptı

Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan toplantılarının üçüncü oturumu İBB Merkez Binası Meclis Salonu’nda yapıldı.

İSTANBUL'DA SUYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda alına karar doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı. Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İSKİ SU ZAMMI SONRASI YENİ TARİFE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi ise şöyle: Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.

İş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,04 TL olan fiyatı, 62,14 TL’ye, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın 71,87 TL’ye yükseldi.




#iski
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#su zammı
39 dakika önce
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