Meclis 1.Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan toplantıda, İSKİ Genel Kurulu yapıldı. Kurulda alına karar doğrultusunda su tarifelerine yüzde 15 zam yapıldı. Yapılan zam bugünden itibaren geçerli olacak. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

İSKİ SU ZAMMI SONRASI YENİ TARİFE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İSKİ SU ZAMMI SONRASI YENİ TARİFE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Konutlarda geçerli olacak yeni su tarifesi ise şöyle: Konutta 0-15 metreküp arasında 1. Kademede 20,63 TL olan fiyatı, 23,72 TL’ye, 2. kademede 15-30 metreküpe kadar 29,69 TL olan fiyatı, 34,14 TL’ye, 3. kademede 30 ve üzeri metreküpe kadar 40,43 TL olan fiyatı, 46,49 liraya yükseldi.