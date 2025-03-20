Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (20 MART 2025)

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresinde Çandır Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27, Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.







