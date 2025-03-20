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İstanbul trafiğinde son durum ne? 20 Mart trafiğe kapalı ve açık yollar

İstanbul trafiğinde son durum ne? 20 Mart trafiğe kapalı ve açık yollar

Tuğba Güner
08:5420/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul trafiği
İstanbul trafiği

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş gününde bazı yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. 20 Mart İstanbul trafiğinde kapalı yollar, köprüler hangileri? İşte trafikte son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM (20 MART 2025)

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Eskişehir yolunun 34. kilometresinde Çandır Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27, Kayseri-Niğde yolunun 7-13. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 12-14. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.



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