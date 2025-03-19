İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde evine gelen yüzlerce polis tarafından gözaltına alındı. Hakkında 105 kişiyle birlikte gözaltı kararı verilen İmamoğlu’nun, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği öğrenildi.

VATAN CADDESİ TRAFİĞE KAPATILDI

Ekrem İmamoğlu ve 100 kişinin gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valilik, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim İstasyonu ile Vatan Caddesi'ne çıkan yolların geçici olarak ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

VATAN CADDESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Vatan Caddesinin ne zaman trafiğe açılacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

Vatan Caddesi dahil olmak üzere bazı yolları kapatma kararı aldı.

Aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır 19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR

1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.







