Valiliği, İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI) organizasyonunda düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Peki, İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte detaylar.

Valiliği, İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) etkinliği nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili detayları açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Dünya Bisiklet Birliği (UCI) organizasyonunda düzenlenecek Tour Of Istanbul etkinliği nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Peki, İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte detaylar.

Bu kapsamda, İshakpaşa Caddesi, Şadırvan Sokağı, Ağırkapı Caddesi ve Reşadiye Caddesi ile bunlara çıkan tüm sokak ve caddeler, Kennedy Caddesi Samatya varyant ile Kennedy Caddesi Sirkeci meydan arası ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Ragıp Gümüşpala Caddesi Cemil Birsel Caddesi kavşağından itibaren Sirkeci istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti ve bu istikamete çıkan tüm sokak ve caddeler, 08.00'de trafiğe kapatılacak.