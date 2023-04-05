BEDAŞ bugün İstanbul genelinde meydana gelen elektrik kesintileri ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ’TAN yapılan açıklamada "İstanbul genelinde iletim kaynaklı enerji kesintisi yaşanmış olup yaklaşık 1 saat içerisinde arızanın giderilmesi öngörülmektedir" bilgisi paylaşıldı.

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ YAŞANACAK?

NO: 34786752

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, CANGÜN, FİRUZ, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787813

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KARAAĞAÇLAR, ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787816

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKAR, EGEMEN, GÖKHAN, ÇELEBİ sk bölgelerinde 04/04/2023 10:30:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785860

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHREN, ALTINTAŞ, SÜVARİ, ÇAĞAN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781959

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 802. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694, ŞEHİT ÖZCAN CANİK sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786496

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34788079

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BAKIRCILAR sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2471., 2474., 2486., 2487., 2488., 2489., 2490., 2491., 2492., 2505., 2506., 2507., 2508., BAĞLAR, HACI BOSTAN, KÖPRÜ, SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786891

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1895., 1896., 1897., 1898., 1899., 1900., 1901., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786242

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2161., 2165., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 564., 566., 567., BARBAROS sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786497

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 04/04/2023 12:00:00 - 04/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781961

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 865. sk bölgelerinde 04/04/2023 13:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787107

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1398., 1399., 1400., 1401., 1402., 1406., 1408., 1409., 1411., 1412., 1413., 1414., 1415., FEVZİ ÇAKMAK, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk / GÜNEŞLİ mah 1355., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 04/04/2023 14:00:00 - 04/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781962

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2083., 2084., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 680., 681., 698., 699., 700., 701., 702., 714., 722., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 04/04/2023 14:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786770

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786814

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 16. sk bölgelerinde 04/04/2023 11:00:00 - 04/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790445

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 102/1., 104., 106/2., ŞEHİT ER FARUK SEVİM sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779725

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34779726

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784598

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, POLAT sk bölgelerinde 04/04/2023 00:01:00 - 04/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784600

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah EYÜP SULTAN, SAHABELER sk bölgelerinde 04/04/2023 00:01:00 - 04/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34781960

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ÇAM sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790359

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah CEVDETPAŞA, DAYIBEY, EHRAM YOKUŞU, GERMENCİK, KÜÇÜKBEBEK, ÖZLEMLİ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786947

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790358

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790361

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah EHRAM YOKUŞU, SAKİN, ÖZLEMLİ sk / ETİLER mah GÜLŞEN, ÖZENGİ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790362

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790380

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ALADOĞAN, KABALAK, PALANGA, TAŞBASAMAK, VATMAN, ÇEVİRMECİ sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790149

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah BİRLİK, DEREBOYU, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34765817

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 04/04/2023 09:30:00 - 04/04/2023 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34747850

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HÜSEYİNAĞA mah ATIF YILMAZ, HALAS, KÜÇÜK BAYRAM, TARLABAŞI, TOPRAK LÜLE, İSTİKLAL sk / KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah BAHÇELİ HAMAM, BÜYÜK PARMAKKAPI, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah FUAT UZKINAY, SADRİ ALIŞIK, İSTİKLAL sk / ÖMER AVNİ mah YARASA sk / ŞEHİT MUHTAR mah ATIF YILMAZ, MAHYACI, MİS, SÜSLÜ SAKSI, TARLABAŞI, ÖĞÜT, İMAM ADNAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787044

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -TÜRKOBA mah sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787282

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CEM, HÜRRİYET, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ZÜLAL sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790936

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ERLER, GENÇLİK, MÜNİF SEVİ, PAZARYERİ ÇIKMAZI, İSTASYON sk / KALEİÇİ mah ALTINAY, KARAAĞAÇLAR, MARTI, MÜNİF SEVİ, PİROĞLU, SANAYİ ÇARŞISI, SEFA, TEKCAN, ÜNAL sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790941

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah AHSEN ÇIKMAZI, AYDAN ÇIKMAZI, BAHÇE, BALKAN, BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK, BESTE, DRAMA, GEVHER ÇIKMAZI, GEZEGEN, GEZER, GÖKOVA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, GÖL ÇIKMAZI, GÖLCÜK ÇIKMAZI, GÜLKURUSU ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, RAVZA, SANCAK ÇIKMAZI, SELAM ÇIKMAZI, SOĞUKSU, TÜRKÖZ, ZİYA GÖKALP, ÖZVERİ, İKİZLİ ÇEŞME, ŞAFAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790942

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah AKMİNARE ÇIKMAZI sk / ÇANAKÇA mah AKKAN ÇIKMAZI, AMBARLI, AYŞEN, BAHÇELİ, BALCILAR, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, FERHATHOCA ÇIKMAZI, GALİP HOCA, HAFIZ ÖMER, HALİM AKYEL ÇIKMAZI, KARACAKÖY, KİRAZ ÇIKMAZI, OKUL, PİREN, RIHTIM, STAD, UYSAL, VUSLAT, ZERDA, ÇINAR sk bölgelerinde 04/04/2023 13:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790943

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DÜZ, SEYHAN sk bölgelerinde 04/04/2023 14:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785910

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 884., 887. sk / ÜÇEVLER mah 895., 920., 923., 924., 942. sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786979

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1371., 1373., 1374., 1375., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786768

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1612., 1613., 1614., 1615. sk bölgelerinde 04/04/2023 00:00:00 - 04/04/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785853

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PİRİ REİS mah 2268., 2279., 2280., 2305. sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790357

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah EYÜP SULTAN, FIÇICILAR, OTAKÇILAR sk / NİŞANCI mah EYÜP SULTAN, OTAKÇILAR, SAMANCILAR sk / TOPÇULAR mah ARMAĞAN, EYÜP SULTAN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786893

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786894

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah ABUHAYAT, AYÇİÇEK, AYŞEGÜL, DOLGUN, DİREK, FUAR, FİLİZ, KIZILTUNÇ, KUDRET, UYSAL, ÇEKİRDEK sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786912

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, KATİP ÇELEBİ, MÜHENDİS, SARI BEYAZIT, TAVANLI ÇEŞME, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI, VEFA TÜRBESİ 2. ÇIKMAZI, İMARET SABUNHANESİ, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah ABACI ÇEŞMESİ, KASNAKÇILAR, MEHMETPAŞA CAMİİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SARI BEYAZIT, SARI BEYAZIT CAMİİ, TAVANLI ÇEŞME, VEFA sk bölgelerinde 04/04/2023 00:00:00 - 04/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785876

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah TÜRKİSTAN, UZUN YOL sk / KARAGÜMRÜK mah SARMAŞIK, SOFALI ÇEŞME, UZUN YOL sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785877

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ERDOĞAN, HÜDAVENDİGAR, SAFVETİPAŞA sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790318

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790545

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 51. sk bölgelerinde 04/04/2023 09:30:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790166

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1. sk / YENİ MAHALLE mah 545., 547., 547/1., 548., 551., 551/1., 586., 586/1., 594., 598., 599/2., 600., GALERİ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:30:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786753

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ RUHİ BOZKIR, LEVENT sk / SANAYİ mah GAZİ OSMAN PAŞA sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790354

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah POSTA, ÇUBUKÇU, ÇUKUROVA sk / GÜVEN mah CEVİZLİK, GELİNCİK, HANZER, KAHRAMAN, KAYA, MENDERES, POSTA, SARMAŞIK, SERAMİK, TAŞLIK, TUNÇ, YÜCEL, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.





NO: 34790355

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKAN, DAVUTPAŞA 1., DUMLUPINAR, HUN, MEKTEP, YEKTA, ÜÇ ÇEŞMELER sk / MERKEZ mah ATATÜRK, BADEM, DAVUTPAŞA 1., GENÇ OSMAN, REFAH, TINAZTEPE, ÖZDENLER sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34787043

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah GÜZELDERE, UÇKU, ŞENKAL sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, ADAŞ, ADEM, AKŞAM, AKŞEN, AMAÇ, ANT, ARMAĞAN, ASİL, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYAN, AYARCI, AZİM, AZİZ, AĞAÇLI, DEVRAN, GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784736

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 04/04/2023 10:45:00 - 04/04/2023 15:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786529

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 3.LALE, NURTEN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786533

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., ÇAĞLAR sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786531

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.KARTOPU, AKKAVAK, BÜYÜK KARTOPU, DR. SADIK AHMET, KÜÇÜK KARTOPU, İNÖNÜ, ŞEHİT AHMET BAŞ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, ARA-1, ARA-2, KÜME, İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786534

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KIZILKAYA, 3.OKUL, ALAGEYİK, BEYAZEL, CENK, ERLER, HABİL, MUAMMER AKSOY, OKAY, SEDA sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34783962

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 04/04/2023 00:00:00 - 04/04/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34783809

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah DEREBOYU 1 sk / BALTALİMANI mah BEYAZ, DAĞÜSTÜ, FUNDA ÇIKMAZI, IHLAMUR, KORU ÜSTÜ, KÜÇÜKDERE, MOR LEYLAK, TAŞLIBAYIR, YETKİN, ZORLU sk / EMİRGAN mah ATA OLGAÇ, ATAMAN, AVNİ GÜNDÜZ, BOSTANLI, BOYACI ÇEŞME, BOYACIKÖYÜ YOKUŞU, DERESEKİ, DESTAN ÇIKMAZI, DOĞRU MUVAKKİTHANE, DÖNEM ÇIKMAZI, DÖNÜM, EMİRGAN HAMAMI ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, EMİRGAN KORUSU , EMİRGAN MEKTEBİ, EMİRGAN ÇEŞMESİ, EŞKİNCİ, FIRIN, FISTIKLI BAĞ ALTI, FISTIKLI BAĞLAR, GÜL BAHÇESİ ÇIKMAZI, HAKKAK YÜMNİ, HEKİM ATA, HEKİM TAHSİN, KALAMIŞ, KANLIKAVAK DERESİ, KAVAK, KONUR, KORU YOKUŞU, KORU YOLU., MÜHENDİSLER, MİRGÜN, POSTA YOLU, SAFSAF, SAKIP SABANCI, SEYYAH, SIĞIRCIK, TAN, TEBDİL ESKİSİ, TORAMAN, YEDEKÇİ HÜSEYİN, YILDIRIM, YUNUS AĞA, ZERGERDAN, ÇAM FISTIĞI, ÇAMLAR, ŞEHİT TEĞMEN İBRAHİM NACİ, ŞEHİT ÖMER SADIK, ŞİFA, ŞİRKET GEÇİDİ, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKSU, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BAYRAM, BEYAZ GÜL, BOSTANCI, CENGİZ TOPEL, CEYLAN, DAĞ LALESİ, DENİZBANK SİTESİ, DEĞİRMENTEPE AYHAN, DEĞİRMENTEPE AYKAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, EMİRGAN, EMİRGAN KORU, ESENGÜL, GÜNDÜZ SEFASI , GÜRSEL, GİRNELİ, HACI, HAS BAHÇE, HATMİ ÇİÇEĞİ, KATAR, KAŞIKOTU, KESKİN DERE, KIBRIS, KIRMIZI LALE ÇIKMAZI, KIRMIZIÇAM, KIZILAĞAÇ, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KONGRE, KUBİLAY, MANAVGAT, MAREŞAL, MAZHAR REŞİTPAŞA, MOR LALE, MURADIM, NARLITEPE VİLLALARI, OSMAN BARLAS, PALMİYE, PAPATYAM, PAŞASUYU, POSTA YOLU, SALİHBEY, SELVİM, SEZAİBEY, TELGRAF ÇİÇEĞİ, TUNCAY A bölgelerinde 04/04/2023 00:00:00 - 04/04/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34760592

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KOCATAŞ mah ARGUN ÇIKMAZI, DİLEK AĞACI, EGE, ELÇİ, ENDER, KOZALAK, KUMRU, KURTULUŞ ÇIKMAZI, KURŞUN ÇIKMAZI, NERGİS, PORTAKAL, SARNIÇ, YANKI, ZERRİN sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785273

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah CANFES, KASIRGA, KUŞBURNU ÇIKMAZI, KÖŞK ÇIKMAZI, NAZARLIK DERE, OCAK ÇIKMAZI, REHBER ÇIKMAZI, YOKUŞ, ÇAYIRBAŞI sk / KOCATAŞ mah CANFES sk bölgelerinde 04/04/2023 09:30:00 - 04/04/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786982

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah sk KEŞAN,İSMAİL KAMİL KILIÇ CADDESİ GÜLTAŞ SOKAK bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786956

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ACIYONCA, ATADAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İLALDI sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786903

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah BAYRAKLI, KARAGÖZ, KAĞNI, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34793350

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, BATTALBEY, EMEKTAR, GÜRHAN, HASANKEYF, NURCİHAN, PASİNLER, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TARSUS, VEZİRKÖPRÜ, YILDIZELİ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34778650

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, BUSE, DERTLİ, EDEBALİ, ERBAY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HAYDAR ALİYEV, HAYMANA, KADIŞEHRİ, KELKİT, KIZILCAHAMAM, KONURALP, KURULTAY, KUTLUKHAN, REHA, SEYİTGAZİ, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YENİBOSNA ÇIKMAZI, YERKÖY, YILMAZTÜRK, ZAĞNOSPAŞA, ÇATALPINAR, ÇAYIRALAN, ÖZGÜVEN, İSMİHAN, ŞENPAZAR, ŞUBAT, ŞURA sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786877

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 04/04/2023 13:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34739567

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah KADIRGALAR sk bölgelerinde 04/04/2023 00:00:00 - 04/04/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786944

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah KADIRGALAR sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34774806

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah ÖZBAL sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34784778

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah SULTAN sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786825

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2453., 2453/1., 2551., 2553., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34786824

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2515., 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2562., 2563., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34785159

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2001., 2003., 2004., 2005., 2006., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2015., 2016., 2017., 2071., 2105., A, A-2, B, ORHAN GAZİ sk / ESENTEPE mah 2367. sk bölgelerinde 04/04/2023 10:00:00 - 04/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790404

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103/A, 103/D, 125., 127., 128., 130., 3. YOL, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ sk / SEYİTNİZAM mah G/4., G/5. sk / TELSİZ mah KARDELEN sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34790439

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-VELİEFENDİ mah YEŞİLYOL sk / ÇIRPICI mah 3. TAŞOCAĞI, 306., YENİ KARAKOL, YEŞİLYOL sk bölgelerinde 04/04/2023 09:00:00 - 04/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



